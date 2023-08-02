Казахстанские пловцы выступили на Всемирной летней Универсиаде Чэнду-2023

В городе Чэнду (Китай) проходит XXXII летняя Всемирная Универсиада, в которой принимает участие около 6500 спортсменов из 113 стран мира, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский пловец Адильбек Мусин начал выступление в Чэнду с дистанции 50 м баттерфляй. В финальном заплыве Адильбек преодолел дистанцию с результатом 23,70 сек. и занял 6 место.

Первым был пловец из Германии ARMBRUSTER Luca Nik с результатом 23,22, вторым и третьим финишировали с одинаковым временем 23,39 пловец из Польши MAJERSKI Jakub Bartosz и пловец из Италии GARGANI Lorenzo.

