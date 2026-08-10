Напарником Роналду по "Аль-Насру" стал еще один игрок сборной Португалии

Чемпион Саудовской Аравии по футболу – клуб "Аль-Наср" подписал контракт с португальским полузащитником Самуэлем Коштой, который ранее выступал в Ла Лиге, сообщает Zakon.kz.

25-летний игрок сборной Португалии перешел из испанской "Мальорки", за которую играл последние три сезона. Клуб из Эр-Рияда уже выпустил яркий видеоклип по поводу прибытия своего новичка.

В прошлом сезоне Кошта в 36 матчах испанского чемпионата забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Таким образом, атакующая линия "Аль-Насра" усилилась еще одним португальцем. Как известно, в составе "рыцарей" выступают Криштиану Роналду и Жоау Феликс.

На трансферном рынке стоимость Саму Кошты оценивается в 15 млн евро. Однако, по сведениям некоторых СМИ, за хавбека отдали 22 млн.

Тем временем бразильская звезда "Реала" Винисиус Жуниор в этом году отложил свои планы по переходу в АПЛ.