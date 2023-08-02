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Титулованный бразилец Аллисон де Лима пополнил футзальный "Кайрат"

Футзал Новый игрок Кайрата Фото: Instagram/noiafutbolsala
Многократные чемпионы Казахстана по футзалу из алматинского "Кайрата" пополнил свои ряды известным бразильским игроком Алиссоном де Лимой, сообщает Zakon.kz.

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Южноамериканец подписал контракт с казахстанским коллективом до конца следующего сезона. Алиссон де Лима ранее выступал за бразильские команды "Палмейрас" и "Магнус", а в Европе защищал честь испанских клубов "Бетис" и "Ноя Портус Апостоли". 

24-летний форвард дважды становился победителем Межконтинентального кубка, обладателем трофея Бразильской лиги и Кубка Бразилии, а также был двухкратным чемпионом Суперкубка Бразилии.

В алматинском "Кайрате" Алиссон де Лима присоединился к своему бывшему тренеру Марлону Веласко Херасу, которого назначили главным наставником казахстанской команды 31 мая. 37-летний тренер до прихода в "Кайрат" руководил коллективом из высшей лиги чемпионата Испании – "Ноя Портус Апостоли".

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Куандык Шынасилов
Испания Казахстан
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