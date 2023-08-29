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Алихан Смаилов принял участников Всемирной летней Универсиады

Алихан Смаилов встретился с участниками Универсиады Фото: primeminister.kz
Глава правительства РК Алихан Смаилов провел встречу с участниками и призерами XXXI Всемирной летней Универсиады, завершившейся в китайском городе Чэнду, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, сборную Казахстана на соревнованиях представляли 90 студентов-атлетов. Они выступали в 11 видах спорта, среди которых стрельба из лука, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, легкая атлетика, фехтование, дзюдо, плавание, настольный теннис, таеквондо, пулевая стрельба и ушу. Казахстанская команда заняла 20-е место в общем медальном зачете.

Алихан Смаилов поздравил спортсменов от имени главы государства. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении отметил, что члены сборной достойно защитили честь страны и стали примером для молодого поколения.

"От всей души поздравляю вас с яркими победами на XXXI Всемирной летней Универсиаде. Наша молодежь завоевала две золотые, семь серебряных и 11 бронзовых медалей в масштабном соревновании, в котором приняли участие представители 119 стран мира. Высокие достижения наших студентов вписаны золотыми буквами в историю казахского спорта", – говорится в тексте поздравления.

Алихан Смаилов встретился с участниками Универсиады

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр добавил, что казахстанские студенты-атлеты достойно представили страну на соревнованиях в Китае. Алихан Смаилов подчеркнул, что Универсиада – не только спортивное мероприятие, но и молодежная площадка, позволяющая студентам со всего мира развивать и укреплять дружеские связи. Глава правительства указал, что сейчас казахстанский спорт нуждается в новых именах, и победы на Универсиаде – серьезная заявка на будущие олимпийские достижения.

"От имени правительства и от себя лично выражаю признательность за достойное выступление всем тренерам и молодым спортсменам, а также их родителям. Мы благодарны за те радостные эмоции, которые дарят ваши спортивные победы. Ждем от вас новых достижений и рекордов!" – обратился Алихан Смаилов к участникам Универсиады.

Алихан Смаилов встретился с участниками Универсиады

Фото: primeminister.kz

Во встрече с премьер-министром участвовали молодые казахстанские спортсмены, завоевавшие на Универсиаде серебряные и бронзовые медали. Они поблагодарили главу правительства за слова поддержки и пообещали, что в следующий раз постараются продемонстрировать еще лучшие спортивные результаты.

"Надеюсь, в следующий раз мы завоюем золото. Спасибо за поддержку. Пусть флаг нашей страны всегда будет на победном пьедестале!", – сказал дзюдоист Сунгат Жубаткан, обладатель бронзовой медали Универсиады в Чэнгу.

Ранее сообщалось, что два "золота" на Универсиаде в Китае сборной Казахстана принесли таеквондистка Рита Бакишева и легкоатлет Милад Карими.

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Редакция Zakon.kz
Смаилов Алихан
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