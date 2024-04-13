Принципиальные битвы в Ла Лиге и Серии А

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Ла Лига. 31 тур. Атлетико"– "Жирона". 13 апреля, 17:00 (время Астаны)

Центральный матч Примеры в этот уикенд пройдет в Мадриде. Команды занимают соседние места в турнирной таблице и за восемь туров до окончания чемпионата обе рассчитывают забраться повыше.

"Жирона" проводит блестящий сезон, хотя изначально на нее никто не ставил. Подопечные Мичела располагаются на третьем месте, пропустив вперед "Реал" и "Барселону". Причем отставание от каталонцев, идущих вторыми, составляет всего два очка. В последнем матче испанского чемпионата команда обыграла на своем поле "Бетис" со счетом 3:2, забив победный гол в добавленное время.

"Атлетико" занимает в Ла Лиге четвертое место. Его отставание от "Жироны" составляет семь очков. Разрыв вполне преодолимый, да и в спину дышит немало конкурентов. По итогам чемпионата первые четыре команды получат от Испании путевки в Лигу чемпионов. И ради этого ни одному из сегодняшних соперников заваливать концовку турнира нельзя.

В последнем матче Примеры "Атлетико" на выезде победил "Вильярреал" (2:1). Команда находится на эмоциональном подъеме, так как успешно стартовала в четвертьфинале Лиги чемпионов, обыграв на своем поле "Боруссию" (2:1). И времени набраться сил после этой игры достаточно.

У обоих соперников полные лазареты. У "Жироны" травмированы Рикард Артеро, Тони Вилья и Хоэль Рока, а также из-за перебора желтых карточек встречу пропустит Иван Мартин. У "Атлетико" же все еще не восстановились Витоло, Мемфис Депай, Томас Лемар и Марио Эрмосо, а "горчичников" понабрал Пабло Барриос.

Команды уже встречались в чемпионате в рамках 19 тура. Тогда "Жирона" на своем поле вырвала победу в добавленное время (4:3). Но сомнительно, что удастся повторить такой результат. В последних турах "бело-красные" на выездах чаще проигрывают. "Атлетико" же на своем поле побеждает, а наставник "матрасников" Диего Симеоне делает ставку на агрессивный футбол.

Аналитики Olimpbet в этой встрече отдают предпочтение "Атлетико" – П1 – 2.03, Х – 3.75, П2 – 3.5. Вероятнее всего, матч будет результативным: на Тотал больше трех голов предлагается коэффициент 2.01.

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Фото: Olimpbet

Серия А. 32 тур. "Торино" – "Ювентус". 13 апреля, 21:00

Туринское дерби ожидает любителей итальянского чемпионата. И эта битва принципиальна не только из-за географического положения команд, но и с точки зрения турнирной таблицы.

"Ювентус" занимает третье место и чувствует себя в зоне выхода в Лигу чемпионов все еще не очень уверенно. Отставание от пятой строчки составляет всего семь очков. "Торино" на участие в битве за главный клубный трофей Европы не претендует, находясь на девятом месте, но в целом шансы на попадание в еврокубки еще имеет. Поэтому очки важны для обоих соперников.

В последнем матче Серии А "Ювентус" разобрался с "Лацио" (2:0), а затем обыграл "Фиоретину" в Кубке страны (1:0). "Торино" же уступил "Эмполи" (2:3).

"Торино" считается непростым соперником. Да, подопечным Ивана Юрича никак не удается выбраться с середины турнирной таблицы, но в отдельных матчах они умеют навязывать игру сопернику. Другое дело, что провернуть это с "Ювентусом" будет крайне сложно. Во-первых, "Старая Синьора" неплохо играет в обороне. А кроме того, на ее стороне психологическое преимущество. "Торино" не выигрывал в туринском дерби десять лет, и его победа на этот раз стала бы настоящей сенсацией.

Эксперты Olimpbet считают наиболее вероятной победу "Ювентуса" – П1 – 3.7, Х – 3.05, П2 – 2.24. А самый большой коэффициент предлагается на сенсационную разгромную победу "Торино" со счетом от 4:0 и выше – он равен 107.

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Источник: Olimpbet Arena