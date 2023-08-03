Неймар дублем отметил возвращение в "ПСЖ"

Бразильский нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар забил два гола в ворота южнокорейского клуба "Чонбук" в рамках азиатского турне. Так форвард отметил свое возвращение в большой футбол после полугодового отдыха из-за травмы, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!



31-летний игрок стал главным героем "ПСЖ" в этом товарищеском матче. Парижане обыграли "Чонбук" со счетом 3:0. Дубль оформил Неймар, еще один гол забил экс-футболист "Реала" Марко Асенсио, которому бразилец отдал пас.





Этот матч стал для Неймара первым после того, как он получил тяжелую травму в феврале 2023 года и досрочно завершил сезон. Позже бразилец перенес операцию в Дохе (Катар), его восстановление заняло четыре месяца. За это время Неймар успел попасть в несколько скандалов.

После визита в Азию Неймар готовится к началу французского футбольного чемпионата. Старт "ПСЖ" в Лиге 1 назначен на 12 августа, в рамках первого тура клуб проведет встречу с "Лорьяном".