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Тренер "Тобола" прокомментировал сенсационную победу над "Базелем" в Лиге конференций

Тренер "Тобола" прокомментировал сенсационную победу над "Базелем" Фото: Instagram/fctobol
Главный тренер костанайского "Тобола" Милич Чурчич высказался о гостевой победе своих подопечных над швейцарским "Базелем" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

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Начало игры не предвещало никакой сенсации: все шло по плану швейцарцев, которые первыми открыли счет (отличился Тьерно Барри). Однако во втором тайме гости навязали свой сценарий хозяевам поля. К тому же "Базель" остался в меньшинстве, был удален автор гола Барри.

"В Базеле очень приятно играть в футбол. Такая атмосфера, хорошие болельщики, все это очень важно. Ранее я говорил, что мы приехали сюда показать хороший футбол и добиться результата, и считаю, что мы это сделали. Несмотря на это, фаворитом на следующую игру все же остается "Базель". Это очень сильная команда, которой мы выражаем большой респект. Мы выиграли только первый тайм, поэтому не пребываем в эйфории".Милич Чурчич, тренер ФК "Тобол"

Костанайцы воспользовались шансом и за пять минут забили два гола в ворота швейцарского коллектива. Отличились Серж Дебле и Рамазан Оразов. Тот же Оразов в одном из моментов не смог реализовать 11-метровый стандарт.

Вскоре "Базель" из-за второго удаления потерял еще одного своего футболиста, вторую желтую карточку получил Рикардо Калафьори. Игрок "Тобола" Ислам Чесноков использовал этот шанс и довел счет до 3:1.

"Счет 3:1 в нашу пользу. Поздравляю своих футболистов. Знаю, какие серьезные игроки есть у "Базеля". В первом тайме хозяева были намного лучше, но мы обсудили в раздевалке наши ошибки, и во втором тайме футболисты исправились. Поздравляю наших болельщиков, но пока это только первая игра. Ждем праздника футбола в Костанае".Милич Чурчич


Ответная встреча между "Тоболом" и "Базелем" состоится 3 августа в Костанае. Помимо костанайцев, накануне порадовали своих болельщиков футболисты "Актобе", которые переиграли на выезде грузинское "Торпедо" с крупным счетом 4:1. А "Ордабасы", ведя по ходу матча с польской "Легией" со счетом 2:0, не удержал победу – 2:2.

Стоит отметить, что перед матчем между "Ордабасы" и "Легией" произошла потасовка болельщиков.

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