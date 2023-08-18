"Тобол" сенсационно вышел в плей-офф квалификации Лиги конференций

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций костанайский "Тобол" сыграл на своем поле с североирландским клубом "Дерри Сити", сообщает Zakon.kz.

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Казахстанцы с первых минут атаковали гостей, сумев забить еще до перерыва. С пенальти отличился Уилльям Петчинг. Во второй половине команды обменивались опасными моментами, и все перешло в экстра-таймы, где ничего не изменилось. В серии пенальти сильнее оказался "Тобол".



Таким образом, "Тобол" вышел в раунд плей-офф Лиги конференций.

"Дерри Сити" (Сфынту-Георге, Северная Ирландия) – "Тобол" (Костанай, Казахстан) – 1:0 (1:0), доп. вр. 1:0, пен. 5:6.





Гол: Петчинг с пенальти 15 (1:0).

Пенальти: Макэлени П. – 1:0, Оразов – 1:1, Кэванах Б. – 2:1, Вукадинович – 2:2, Маллан – 3:2, Шахов – 3:3, Макэнефф – 4:3, Асранкулов – 4:4, Догерти – 4:4 (вратарь), Илич – 4:4 (перекладина), Кэванах К. – 5:4, Младович – 5:5, Махер – 5:5 (вратарь), Киреенко – 5:6.

24 и 31 августа "Тобол" сыграет против "Виктории Пльзень" из Чехии.

