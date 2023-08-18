Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Тобол" сенсационно вышел в плей-офф квалификации Лиги конференций

футбол Фото: Instagram/fctobol
В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций костанайский "Тобол" сыграл на своем поле с североирландским клубом "Дерри Сити", сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Казахстанцы с первых минут атаковали гостей, сумев забить еще до перерыва. С пенальти отличился Уилльям Петчинг. Во второй половине команды обменивались опасными моментами, и все перешло в экстра-таймы, где ничего не изменилось. В серии пенальти сильнее оказался "Тобол".

Таким образом, "Тобол" вышел в раунд плей-офф Лиги конференций.

"Дерри Сити" (Сфынту-Георге, Северная Ирландия) – "Тобол" (Костанай, Казахстан) – 1:0 (1:0), доп. вр. 1:0, пен. 5:6.


Гол: Петчинг с пенальти 15 (1:0).

Пенальти: Макэлени П. – 1:0, Оразов – 1:1, Кэванах Б. – 2:1, Вукадинович – 2:2, Маллан – 3:2, Шахов – 3:3, Макэнефф – 4:3, Асранкулов – 4:4, Догерти – 4:4 (вратарь), Илич – 4:4 (перекладина), Кэванах К. – 5:4, Младович – 5:5, Махер – 5:5 (вратарь), Киреенко – 5:6.

24 и 31 августа "Тобол" сыграет против "Виктории Пльзень" из Чехии.

Читайте также

Бахтиер Зайнутдинов прибыл в "Бешикташ"

Елена Беляева
Ирландия Костанай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Курс доллара на торгах 16 августа
Курс доллара резко вырос
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления