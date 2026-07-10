Казахстанский тяжелоатлет завоевал медаль на юношеском чемпионате мира в Колумбии

Фото: olympic.kz

Казахстанский тяжелоатлет Ернур Мырзахмет завоевал бронзовую медаль на юношеском чемпионате мира, который проходит в Кали (Колумбия). Наш соотечественник выступил в весовой категории до 79 кг, сообщает Zakon.kz.

По итогам двоеборья Ернур Мырзахмет поднял 304 (142+162) кг и стал бронзовым призером соревнований. Золотую медаль завоевал Мохамед Абдельради (Египет) с результатом 318 (143+175) кг. Второе место занял Абдулрауф Халифа (Ливия) – 305 (137+168) кг. Ранее сообщалось, что казахстанские штангисты выступили на ЧА по тяжелой атлетике в Индии.

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