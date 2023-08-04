Определились все команды 1/8 финала женского ЧМ-2023 по футболу

Завершился групповой этап женского мирового первенства 2023 года, который проходит в эти дни на полях Австралии и Новой Зеландии. Из 32 команд, стартовавших на турнире, в плей-офф пробилась только половина, где уже сыграют на выбывание в 1/8 финала, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA), на данной стадии женского ЧМ-2023 сыграют следующие пары:



Швейцария – Испания, Нидерланды – ЮАР, Япония – Норвегия, Швеция – США, Австралия – Дания, Франция – Марокко, Англия – Нигерия и Колумбия – Ямайка.





Фото: Instagram/fifaworldcup

Путевки в четвертьфиналы мирового первенства разыграют с 5-го по 8-е августа. Лучшую четверку команд женского мундиаля определят 11-12 августа. Матч за "бронзу" чемпионата мира состоится 19 августа, а спустя день пройдет финальный поединок.





Фото: Instagram/fifaworldcup

Нынешний Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующими чемпионками мира являются футболистки сборной США, которые 4 раза становились лучшими на женских мундиалях.

Открытием ЧМ-2023 стала команда Марокко, которая стала первой арабской страной в истории, которая смогла впервые пробиться в плей-офф с 1991 года. Марокканские девушки вышли из подгруппы с Колумбией, Германией и Южной Кореей.

Главными неудачницами турнира посчитали Германию и Бразилию, которые считались одними из главных фаворитов турнира. Сборная Германии дважды в своей истории выигрывала женский чемпионат мира по футболу, в 2004 и 2007 годах. А бразильянки брала "серебро" в 2007 году.