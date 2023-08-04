Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Определились все команды 1/8 финала женского ЧМ-2023 по футболу

Футбол ЧМ-2023 1/8 финала Фото: Instagram/fifaworldcup
Завершился групповой этап женского мирового первенства 2023 года, который проходит в эти дни на полях Австралии и Новой Зеландии. Из 32 команд, стартовавших на турнире, в плей-офф пробилась только половина, где уже сыграют на выбывание в 1/8 финала, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Как передает пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA), на данной стадии женского ЧМ-2023 сыграют следующие пары:

Швейцария – Испания, Нидерланды – ЮАР, Япония – Норвегия, Швеция – США, Австралия – Дания, Франция – Марокко, Англия – Нигерия и Колумбия – Ямайка.

Футбол ЧМ-2023 1/8 финала

Фото: Instagram/fifaworldcup

Путевки в четвертьфиналы мирового первенства разыграют с 5-го по 8-е августа. Лучшую четверку команд женского мундиаля определят 11-12 августа. Матч за "бронзу" чемпионата мира состоится 19 августа, а спустя день пройдет финальный поединок. 

Футбол ЧМ-2023 1/8 финала

Фото: Instagram/fifaworldcup

Нынешний Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующими чемпионками мира являются футболистки сборной США, которые 4 раза становились лучшими на женских мундиалях.

Открытием ЧМ-2023 стала команда Марокко, которая стала первой арабской страной в истории, которая смогла впервые пробиться в плей-офф с 1991 года. Марокканские девушки вышли из подгруппы с Колумбией, Германией и Южной Кореей.

Главными неудачницами турнира посчитали Германию и Бразилию, которые считались одними из главных фаворитов турнира. Сборная Германии дважды в своей истории выигрывала женский чемпионат мира по футболу, в 2004 и 2007 годах. А бразильянки брала "серебро" в 2007 году.

Читайте также

Майк Тайсон станет тренером Нганну в бою против Фьюри

Футболисты "Каспия" сыграли матч с участниками ЧМ-2023 по шахматам

Благодаря Роналду "Аль-Наср" вышел в плей-офф Кубка арабских чемпионов

Куандык Шынасилов
Австралия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления