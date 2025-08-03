Месси получил травму в матче за "Интер Майами"

Форвард футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси получил травму на 11-й минуте матча группового турнира Кубка лиг против мексиканской "Некаксы", сообщает Zakon.kz.

38-летний аргентинец был заменен на Федерико Солари, пишет "Спорт-Экспресс".

Главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано на пресс-конференции после матча рассказал о состоянии футболиста.

"Месси почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии, мы узнаем степень травмы до завтра. Но она может быть не слишком серьезной, потому что он не чувствовал сильной боли, только дискомфорт", – сказал он.

Футболист выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. Нападающий провел 69 матчей за клуб из США, забив 58 голов и сделав к настоящему моменту 28 результативных передач.

30 июля 2025 года пресс-служба МЛС назвала Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата в июле. Форвард накопил 10 очков (8 голов и 2 ассиста) за пять матчей этого месяца.

Капитан "Интер Майами" получает приз лучшего игрока месяца четвертый раз в МЛС и второй раз в текущем сезоне.