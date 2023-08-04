Российская фигуристка Софья Самоделкина намерена выступать за Казахстан

Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина собирается сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан, сообщает Zakon.kz.

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По данным источника Р-Спорт, 16-летняя фигуристка изъявила желание выступать за Казахстан. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) была уведомлена об этом, но на данный момент не дала добро на переход.



В прошлом сезоне Самоделкина, тренирующаяся в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской, выиграла этап Гран-при России в Самаре, опередив серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову, на этапе в Сочи стала второй, на чемпионате России - 11-й. На счету спортсменки также победа в Финале Кубка России среди юниоров 2020 года.

На тренировках фигуристка исполняла все виды четверных прыжков. Во время соревновательных прокатов она чисто делала тройной аксель, четверные лутц, сальхов и тулуп.