Фигуристке Софье Самоделкиной исполнилось 18 лет
Об этом фигуристка написала в своем Telegram-канале, сопроводив личное событие детскими фотографиями.
Фото: Telegram/samodelkina18
Уже в эту среду, 19 февраля, в Сеуле стартует Чемпионат Четырех Континентов 2025. Там Самоделкина заявлена наряду с другими казахстанскими фигуристками.
К примеру, в пятницу 21 февраля спортсменки выступят в короткой программе. Ориентировочно начало ожидается в 14:00 по казахстанскому времени. А в воскресенье 23 февраля состоится произвольная программа. Начало второго дня состязаний фигуристок планируется в 07:25 по времени Казахстана.
В этот же день пройдут церемония награждения и показательные выступления фигуристок-одиночек.
Ранее главное спортивное ведомство страны представило перечень международных соревнований с участием казахстанских спортсменов, стартующих на этой неделе.