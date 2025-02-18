Фигуристке Софье Самоделкиной исполнилось 18 лет

18 февраля лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина достигла 18-летия, сообщает Zakon.kz.

Об этом фигуристка написала в своем Telegram-канале, сопроводив личное событие детскими фотографиями.

Фото: Telegram/samodelkina18

Уже в эту среду, 19 февраля, в Сеуле стартует Чемпионат Четырех Континентов 2025. Там Самоделкина заявлена наряду с другими казахстанскими фигуристками.

К примеру, в пятницу 21 февраля спортсменки выступят в короткой программе. Ориентировочно начало ожидается в 14:00 по казахстанскому времени. А в воскресенье 23 февраля состоится произвольная программа. Начало второго дня состязаний фигуристок планируется в 07:25 по времени Казахстана.

В этот же день пройдут церемония награждения и показательные выступления фигуристок-одиночек.

Ранее главное спортивное ведомство страны представило перечень международных соревнований с участием казахстанских спортсменов, стартующих на этой неделе.