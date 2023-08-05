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Второе "золото" на Универсиаде Казахстану принес атлет Милад Карими

спорт Фото: Instagram/milad_milka
Спортсмен Милад Карими принес Казахстану второе золото в финале соревнований на перекладине на Универсиаде в Чэнду, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский атлет занял первое место в финальных соревнованиях на перекладине, показав результат 14,800. На втором месте расположился гимнаст из Китая Ши Сун (14,600), на третьем – спортсмен из Японии Сугимото Каито (14,233).

Ранее Милад Карими принес Казахстану "серебро" в мужских вольных упражнениях и "бронзу" в опорном прыжке.

Другой казахстанский гимнаст Нариман Курбанов в этот же день занял второе место в соревнованиях по спортивной гимнастике на коне с результатом 15,266.

Напомним, первое золото принесла Казахстану на Универсиаде в Чэнду Рита Бакишева в соревнованиях по тхэквондо.

На данный момент у Казахстана в активе 19 наград: 2 золотые, 7 серебряных и 10 бронзовых.

Мужская сборная Казахстана по спортивной гимнастике на Универсиаде представлена пятью спортсменами.

31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.

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