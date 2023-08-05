Второе "золото" на Универсиаде Казахстану принес атлет Милад Карими
Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".
Казахстанский атлет занял первое место в финальных соревнованиях на перекладине, показав результат 14,800. На втором месте расположился гимнаст из Китая Ши Сун (14,600), на третьем – спортсмен из Японии Сугимото Каито (14,233).
Ранее Милад Карими принес Казахстану "серебро" в мужских вольных упражнениях и "бронзу" в опорном прыжке.
Другой казахстанский гимнаст Нариман Курбанов в этот же день занял второе место в соревнованиях по спортивной гимнастике на коне с результатом 15,266.
Напомним, первое золото принесла Казахстану на Универсиаде в Чэнду Рита Бакишева в соревнованиях по тхэквондо.
На данный момент у Казахстана в активе 19 наград: 2 золотые, 7 серебряных и 10 бронзовых.
Мужская сборная Казахстана по спортивной гимнастике на Универсиаде представлена пятью спортсменами.
31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.