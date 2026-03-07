Милад Карими принес Казахстану "серебро" на этапе Кубка мира в Баку
Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан). Карими показал второй результат в вольных упражнениях. В финале он набрал 14.300 балла, что позволило ему занять второе место, сообщает Zakon.kz.
Первым стал Егор Шарамков (Беларусь) – 14.533. Третьим финишировал Казуки Минами (Япония) – 14.200.
Кроме того, 7 марта состоялся финал в упражнениях на параллельных брусьях. Казахстанец Дмитрий Патанин стал седьмым (13.166).
Как отметили в пресс-службе НОК РК, впереди у нашей сборной еще несколько финалов. Милад Карими и Дияс Тойшыбек выступят в упражнениях на перекладине, а Зейнолла Идрисов и Нариман Курбанов – в упражнениях на коне.
Ранее сообщалось, что казахстанские гимнасты пробились в пять финалов этапа Кубка мира в Азербайджане.
