Милад Карими принес Казахстану "серебро" на этапе Кубка мира в Баку

Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан). Карими показал второй результат в вольных упражнениях. В финале он набрал 14.300 балла, что позволило ему занять второе место, сообщает Zakon.kz.

Первым стал Егор Шарамков (Беларусь) – 14.533. Третьим финишировал Казуки Минами (Япония) – 14.200.

Кроме того, 7 марта состоялся финал в упражнениях на параллельных брусьях. Казахстанец Дмитрий Патанин стал седьмым (13.166).

Как отметили в пресс-службе НОК РК, впереди у нашей сборной еще несколько финалов. Милад Карими и Дияс Тойшыбек выступят в упражнениях на перекладине, а Зейнолла Идрисов и Нариман Курбанов – в упражнениях на коне.

Ранее сообщалось, что казахстанские гимнасты пробились в пять финалов этапа Кубка мира в Азербайджане.