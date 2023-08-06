Непростые испытания для "Тобола" и "Актобе"

Olimpbet дает расклады на матчи с участием клубов из Костаная и Актобе после их еврокубковых приключений.

"Актобе" (Актобе) – "Кайрат" (Алматы). 6 августа, 21:00 (время Астаны)

Противостояние клубов из Актобе и Алматы – одно из самых принципиальных и ожесточенных в казахстанском футболе, особенно для болельщиков обеих популярных команд.

А еще спор "Актобе" и "Кайрата" – абсолютно бескомпромиссный, из десяти предыдущих очных встреч ни одна не завершилась мирным исходом, из 20-ти последних – всего одна.

Зато в истории их взаимоотношений нередки разгромы, фиксировались даже такие результаты, как 6:2, 6:1, 7:1, 7:0. В прошлом году "красно-белые" на своем поле выиграли у "желто-черных" со счетом 4:1. Правда, встреча первого круга текущего сезона завершилась уже в пользу алмаатинцев, одержавших волевую победу 2:1.

Сейчас "Актобе" предстоит принимать "кайратовцев" после матча Лиги конференций против кутаисского "Торпедо". Успеют ли хозяева восстановить силы за трое суток? Алматинцы же готовились к выездной игре в привычном недельном цикле.

Эксперты Olimpbet видят в хозяевах фаворитов предстоящего сражения, хотя и не сказать, что безоговорочных: П1 – 2.19, Х – 3.31, П2 – 3.21. При этом голевой феерии букмекеры на этот раз не ждут: Тот (2.5) М - 1.71, Б - 2.06.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Фото: Olimpbet

"Тобол" (Костанай) – "Кайсар" (Кызылорда). 6 августа, 19:00

Только в четверг "Тобол" на своем поле в рамках квалификации Лиги конференций принимал грозный "Базель". Спустя всего три дня костанайцам предстоит в родных стенах провести перенесенную встречу 16-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана против "Кайсара".

"Степные волки" заметно забуксовали по дистанции, в четырех последних турах набрав всего два очка. "Комбайнеры" же, напротив, выиграли пять из шести предыдущих матчей национального первенства.

Ко всему прочему, в личном противостоянии с "Кайсаром" "Тобол" имеет победную серию из четырех матчей, выигрывая с общим счетом 8:1.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что шансы костанайцев на победу в предстоящей встрече заметно выше, чем у гостей из Кызылорды: П1 – 1.68, Х – 3.7, П2 – 4.9. А наиболее вероятный счет матча в Костанае, по версии букмекеров, выигрыш "Тобола" 1:0 с кэфом 5.77.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и прибыльно.