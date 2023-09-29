Забойное начало уик-энда в чемпионатах Испании и Германии

Olimpbet дает расклады на матчи с участием "Барселоны" и дортмундской "Боруссии".

Ла Лига. 8-й тур. "Барселона" – "Севилья". 30 сентября, 01:00 (время Астаны)

Предыдущий тур Примеры проводился посреди недели, и по его итогам "Барса" лишилась лидерства в чемпионате Испании, весьма неожиданно потеряв очки в гостевом противостоянии с "Мальоркой" (ничья 2:2).

"Севилья" же после провального старта набрала семь очков в трех последних матчах чемпионата, постепенно выкарабкиваясь из подвала турнирной таблицы. А благодаря крупной победе трехдневной давности над "Альмерией" со счетом 5:1 "красные" уже имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей.

Получается, севильцы подходят к сражению с действующим обладателем титула с настроением получше? Особенно на фоне очередного громкого скандала вокруг "блауграны" и слухах о лишении профессионального статуса одного из самых титулованных клубов страны. Да и ремонт "Камп Ноу", из-за которого каталонцы вынуждены проводить домашние матчи на другом стадионе, должен быть андалусийцам в помощь.

Однако статистика явно против "Севильи", которая в рамках Ла Лиги не может обыграть "Барселону" почти восемь лет – с октября 2015-го. А три их последние очные дуэли завершились в пользу "сине-гранатовых" с общим счетом 7:0.

И сейчас эксперты Olimpbet видят в "Барсе" безоговорочного фаворита центральной встречи восьмого тура Примеры: П1 – 1.37, Х – 5.56, П2 – 8. Самый популярный букмекер Казахстана отдает серьезное преимущество хозяев и по угловым: П1 – 1.18, Х – 16.5, П2 – 6. Зато по желтым карточкам ожидается заметный перевес гостей: П1 – 4.1, Х – 4.3, П2 – 1.61.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Фото: Parimatch

Бундеслига. 6-й тур. "Хоффенхайм" – "Боруссия" (Дортмунд). 30 сентября, 00:30

"Хоффенхайм" и дортмундская "Боруссия" соседствуют в турнирной таблице чемпионата Германии, занимая пятое и шестое место. При этом они отстают на одно и два очка соответственно от делящих первую строчку "Баварии" и "Байера". А это значит, что победитель матча минимум на сутки станет единоличным лидером турнира.

"Деревенские" в сезоне-2023/24 впервые за долгое время, с тех пор, как из команды ушел на повышение бывший главный тренер команды Юлиан Нагельсманн, одержали в Бундеслиге четыре победы подряд. Но добиться пятой "Хоффенхайму" будет невероятно сложно.

"Боруссия" – крайне неудобный соперник для клуба из Зисхайма, у которого "Хоффенхайм" не может победить на протяжении пяти матчей (четыре поражения и одна ничья). А "шмели", ко всему прочему, имеют самую продолжительную беспроигрышную серию в первенстве Германии. В последний раз они уступали в Бундеслиге еще первого апреля "Баварии" (2:4).

Вот и аналитики Olimpbet полагают, что у "черно-желтых" шансов на благоприятный исход в предстоящем матче больше, чем у "сине-белых". Даже несмотря на то, что "Боруссии" играть придется на выезде: П1 – 3.03, Х – 4.07, П2 – 2.18.

По угловым гости также считаются фаворитами: П1 – 2.7, Х – 10.5, П2 – 1.64. А по желтым карточкам ожидается приблизительное равенство: П1 – 2.1, Х – 4, П2 – 2.7.

А специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и прибыльно.