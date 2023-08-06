Каким выйдет старт футбольного сезона в Англии?

Olimpbet предлагает аналитику к матчу за Суперкубок между "Манчестер Сити" и "Арсеналом".

"Манчестер Сити" – "Арсенал". 6 августа, 21:00 (время Астаны)

Суперкубок в Англии оспаривают победитель АПЛ и обладатель Кубка страны. Оба титула в минувшем сезоне взял "Манчестер Сити", но сами с собой за первый трофей сезона "горожане", разумеется, спорить не могут. В такой ситуации, как гласит регламент, за награду сражаются чемпион и обладатель второго места в Премьер-лиге, которое завоевал лондонский "Арсенал".

Для "небесно-голубых" это будет третья подряд битва за Суперкубок. И, что очень интересно, две предыдущие они проиграли – "Лестеру" и "Ливерпулю" соответственно.

Всего же "Манчестер Сити" шесть раз владел трофеем, тогда как "канониры" – 16. По этому показателю они уступают лишь другому клубу из Манчестера – "Юнайтед", в активе которого 21 Суперкубок.

Но если взглянуть на статистику личных встреч, особенно последнего времени, то она для лондонцев просто катастрофическая. Из 15-ти предыдущих дуэлей "Арсенал" взял всего одну, при 14-ти победах "горожан"! В ничью играть соперники напрочь отказываются уже на протяжении шести с лишним лет.

Эксперты Olimpbet полагают, что в матче на "Уэмбли" шансы манкунианцев продлить свою успешную серию намного выше, чем у столичной команды ее прервать: П1 – 1.8, Х – 4.11, П2 – 4.21.

Кроме того, самый популярный букмекер Казахстана верит, что игра в Лондоне будет достаточно результативной: Тот (2.5) М – 2.2, Б – 1.72. Однако наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков, как ни парадоксально, ничья 1:1 с кэфом 7.49.

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