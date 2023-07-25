Сможет ли "Астана" наконец забить "динамовцам" из Загреба

Olimpbet предлагает аналитику к первому матчу противостояния чемпионов Казахстана и Хорватии.

"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Астана" (Астана, Казахстан). 26 июля, 00:00 (время Астаны)



Чемпион Казахстана с огромным трудом преодолел первый раунд квалификации ЛЧ, по сумме двух встреч оказавшись сильнее "динамовцев" из Тбилиси.

Следующий соперник "Астаны" – тоже "Динамо", только уже из Загреба. Это очень серьезный противник, регулярно добирающийся до групповых этапов еврокубков, в том числе и Лиги чемпионов.

Статистика личных встреч для "Астаны" весьма неприятная: команды дважды выясняли отношения, и оба раза побеждали "динамовцы". Причем казахстанцам пока не удалось даже хотя бы просто забить: в третьем квалификационном раунде ЛЧ-2018/19 хорваты победили на своем поле 1:0, а в гостях были сильнее 2:0.

Но, по крайней мере, хотя бы один козырь в рукаве Григория Бабаяна есть: у "Астаны" сезон в самом разгаре, тогда как чемпионат Хорватии стартовал только в минувшую субботу, при этом "динамовцы" в первом туре потерпели домашнее поражение от "Хайдука" со счетом 1:2.

Тем не менее, эксперты считают чемпионов Хорватии безоговорочным фаворитом как первого матча (П1 – 1.48, Х – 4.36, П2 – 6.94), так и всего противостояния (проход "Динамо" – 1.26, проход "Астаны" – 3.84).

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