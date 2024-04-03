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Сможет ли чемпион Англии впервые выиграть за три тура АПЛ?

АПЛ. 31-й тур. &quot;Манчестер Сити&quot; – &quot;Астон Вилла&quot;. 4 апреля, 00:15 (время Астаны), фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 19:24 Фото: Olimpbet
Аналитика Olimpbet на матчи "Манчестер Сити" с "Астон Виллой" и "Фиорентины" с "Аталантой".

АПЛ. 31-й тур. "Манчестер Сити" – "Астон Вилла". 4 апреля, 00:15 (время Астаны)

Стартовавший во вторник английский "мидуик" в рамках 31-го тура АПЛ продолжается очень интересным матчем в Манчестере, где местные "горожане" примут "вилланов" из Бирмингема.

Команда Пепа Гвардиолы по праву считается фаворитом в любом матче, особенно внутри страны. Однако двух своих последних соперников по Премьер-лиге "Манчестер Сити" обыграть не сумел, довольствовавшись ничейными исходами в противостоянии с "Ливерпулем" и "Арсеналом".

"Астон Вилла" же, в отличие от сильнейшего клуба мира, в своем предыдущем матче АПЛ одержала уверенную победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 2:0. Да и дуэль первого круга текущего первенства с манкунианцами, состоявшаяся 6 декабря в Бирмингеме, завершилась в пользу подшефных Унаи Эмери – 1:0.

Но в Манчестере "вилланы" играют с "горожанами" из рук вон плохо. После возвращения в АПЛ бирмингемцы уступили на "Этихаде" четырежды подряд с общим счетом 3:11. В рамках чемпионата они вообще не знают гостевых побед над "Ман Сити" почти 17 лет, с 28 апреля 2007 года.

Вот и сейчас эксперты Olimpbet склоняются к тому, что три очка возьмут хозяева: П1 – 1.26, Х – 6.78, П2 – 11.

И даже крупная победа "Манчестер Сити" букмекером № 1 в Казахстане котируется ниже, чем вариант, при котором "Астон Вилла" просто не проиграет: Ф1 (-2.5) – 2.71 и Х2 – 3.81 соответственно.

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Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч. "Фиорентина" – "Аталанта". 4 апреля, 00:00

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч. "Фиорентина" – "Аталанта". 4 апреля, 00:00, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 19:24

Фото: Olimpbet

Одну из пар полуфиналистов Кубка Италии составили "Ювентус" и "Лацио". За вторую путевку в решающую стадию турнира будут спорить "Фиорентина" и "Аталанта".

В последнее время клубы из Флоренции и Бергамо стали если не лидерами "кальчо", то, по крайней мере, очень близко подобрались к этому статусу. "Фиалки" в прошлом году дошли до финалов Кубка страны и Лиги конференций, хотя в обоих проиграли. А "черно-синие" постоянно претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов и трижды за четыре предыдущих сезона принимали участие в главном евротурнире.

Правда, с трофеями у обеих команд туговато. "Фиорентина" без них живет уже более 20-ти лет. Что касается "Аталанты", то за всю более чем вековую историю этого клуба в его коллекции значится только один титул, и это как раз Кубок Италии, завоеванный еще в сезоне-1962/63.

Одна из этих команд точно будет спорить за этот трофей и в текущем розыгрыше турнира. Но какая именно, кого из них можно считать фаворитом в борьбе за путевку в финал?

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что в первом матче шансы сторон на успех примерно равны: П1 – 2.63, Х – 3.43, П2 – 2.68.

А вот что касается исхода двухраундового спора, то в нем, по мнению самого популярного букмекера страны, однозначный фаворит – клуб из Бергамо: проход "Фиорентины" – 2.44, проход "Аталанта" – 1.56.

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