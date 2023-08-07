"Арсенал" спас матч за Суперкубок на добавленной минуте

"Арсенал" сравнял счет на 11-й добавленной минуте основного времени и победил "Манчестер Сити" в серии пенальти - 4:1, сообщает Zakon.kz.

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Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Стюартом Атвеллом.

Команда Хосепа Гвардиолы в третий раз подряд не смогла взять трофей.

В серии пенальти точнее оказались лондонцы. В составе "Сити" свои удары не смогли реализовать Де Брёйне и Родри.

До этого дня в последний раз (и в первый при Артете) "канониры" побеждали 18 июля 2020 года – в полуфинале Кубка Англии. С тех пор у "Ман Сити" было семь побед подряд с общим счетом 21:4.

"Канониры" завоевали 17-й Суперкубок в своей истории. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь "Манчестер Юнайтед" с 21 кубком.

В следующий раз клубы встретятся в АПЛ 7 октября.