"Арсенал" спас матч за Суперкубок на добавленной минуте
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Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Стюартом Атвеллом.
Команда Хосепа Гвардиолы в третий раз подряд не смогла взять трофей.
В серии пенальти точнее оказались лондонцы. В составе "Сити" свои удары не смогли реализовать Де Брёйне и Родри.
До этого дня в последний раз (и в первый при Артете) "канониры" побеждали 18 июля 2020 года – в полуфинале Кубка Англии. С тех пор у "Ман Сити" было семь побед подряд с общим счетом 21:4.
"Канониры" завоевали 17-й Суперкубок в своей истории. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь "Манчестер Юнайтед" с 21 кубком.
В следующий раз клубы встретятся в АПЛ 7 октября.