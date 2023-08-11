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"Челси" – "Ливерпуль": кто из кризисных грандов начнет сезон с победы

Челси-Ливерпуль: кто из кризисных грандов начнет сезон с победы Фото: Parimatch
Центральный матч первого тура АПЛ никого не оставит равнодушным. 13 августа на "Стэмфорд Бридж" столкнутся "Челси" и "Ливерпуль" – признанные топы Премьер-лиги, провалившие прошлый сезон. Эксперты Parimatch поделились своим мнением о предстоящем матче.

"Челси"

В минувшем сезоне лондонцы попали в крутое пике. Тренерская чехарда, травмы и не оправдавшие ожидание новички привели к тому, что "синие" заняли лишь 12-е место в чемпионате. Масла в огонь подливает и потраченный на трансферы бюджет: за сезон 22/23 "аристократы" потратили 611 миллионов евро. Одним словом, новому тренеру Маурисио Почеттино предстоит расчищать "авгиевы конюшни".

Межсезонье прошло для "Челси" под девизом перестройки. Команду покинула большая часть состава, среди которых были Н’Голо Канте, Кай Хавертц, Мейсон Маунт и многолетний капитан Сесар Аспиликуэта. Из трансферов на вход стоит отметить звезду Бундеслиги Кристофера Нкунку, а также Акселя Дисаси и Николаса Джексона. Молодые игроки, заточенные под атакующий футбол, и умеющий работать с молодежью Почеттино определенно внушают уверенность в успехе в предстоящем сезоне.

"Ливерпуль"

В турбулентность в прошлом сезоне ушли и мерсисайдцы. Обычно стабильная "банда Клоппа" столкнулась с травмами лидеров, ошибками в обороне и проблемами с реализацией у новичка Дарвина Нуньеса. Как итог – "американские горки" по ходу чемпионата и итоговое 5-е место. Но, несмотря на это, Юрген Клопп остался у руля и готов вернуть "красных" на топ-позиции в новом сезоне.

В перерыве "скаузеры" решили омолодить состав. Из команды ушли Джеймс Милнер, Роберто Фирмино и Фабиньо, а также капитан Джордан Хендерсон. На смену им пришли подающие надежды Алексис Мак Аллистер и Доминик Собослаи, идеально подходящие под контрпрессинговую систему Клоппа. Если новичков не будут преследовать травмы, они быстро адаптируются в "Ливерпуле", тем более что Мак Аллистер уже играл в АПЛ за "Брайтон".

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

Мотивация обеих команд ясна – стартовать с победы после провала в прошлом сезоне. Аналитики Parimatch дают клубам примерно равные шансы: победу "аристократов" они оценивают в 2.90 против 2.37 у "скаузеров". Однако, учитывая очные встречи клубов последние два сезона, высока и вероятность ничьей – 3.75.

Почеттино и Клопп ставят в своих клубах комбинационный атакующий футбол, а значит, в обилии голов сомневаться не стоит. Тем более коэффициент на исход "тотал больше 2,5" весьма заманчив – 1.68. Высока вероятность и того, что обе команды забьют – эксперты Parimatch оценивают этот исход в 1.57.

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