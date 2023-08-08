Путинцева сыграет на турнире в Монреале как лаки лузер

В Канаде стартовал розыгрыш основных сеток сразу двух престижных хардовых турниров. И вот какие расклады на матчи с участием Путинцевой и Рууда дает самый популярный букмекер Казахстана.

Бернарда Пера (США) – Юлия Путинцева (Казахстан). WTA 1000 Монреаль. 8 августа, 22:15 (время Астаны)

Юлия Путинцева сегодня проведет в Монреале первый матч в основной сетке, и ей в этом повезло. Казахстанка, занимающая 61 место в мировом рейтинге, на этом турнире проходила через сито квалификации и в финале неожиданно уступила австралийке Кимберли Биррелл из второй сотни (2:6, 4:6).

Пройдя дальше, как лаки лузер, Путинцева получила в соперницы 53 ракетку мира Бернарду Перу. Изначально американка должна была сыграть в 1/32 финала против чешки Линды Носковой (52), но та снялась с турнира, из-за чего Путинцева и получила свой шанс.

Очевидно, переход на хардовое покрытие после любимого грунта дается казахстанской теннисистке не просто. Все лето она играет не на пике формы. В пяти последних турнирах WTA Путинцева никак не пройдет дальше второго круга. И престижные соревнования в Канаде для нее хороший шанс переломить статистику и набрать рейтинговые очки.

Пера, являющаяся середняком в первой сотне теннисисток, свое положение вполне оправдывает. Она является стабильным игроком топ-50, и в чем совпадает с Путинцевой, так это в предпочтении играть на грунте.

Американка мощно бьет обеими руками, но ее часто подводит эмоциональная неустойчивость. И это как раз тот момент, который может сыграть на руку Путинцевой, которая как раз за счет психологии, а также хорошей игры на задней линии, может вытаскивать сложные матчи.

Эксперты Olimpbet в этом матче отдают небольшое предпочтение представительнице Казахстана – П1 – 2.21, П2 – 1.66. Учитывая сложности перехода на новое покрытие, вероятнее всего Путинцева выиграет в трех сетах, коэффициент на такой исход равен 4.2.

Эксклюзивные репортажи, розыгрыши призов, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал Olimpbet Play. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами.

Фото: Olimpbet

Иржи Лехечка (Чехия) – Каспер Рууд (Норвегия). АТР 1000 Торонто. 9 августа, 06:20

Куда бы ни приехал Рууд, он будет везде в статусе одного из главных фаворитов. И турнир в Торонто не исключение. Хладнокровный и расчетливый норвежец очень часто доходит в этом сезоне до финалов, но с трофеями ему пока не фартит.

В этом году пятая ракетка мира выиграл только один турнир на грунте и, естественно, это не соответствует его амбициям. Однозначно у теннисита идет спад в игре, что в том числе может быть результатом неправильной предсезонной подготовки.

21-летний Лехечка, который младше оппонента на три года, занимает в рейтинге АТР 36 место. Последние пару лет его называют перспективным молодым игроком, ворвавшимся в первую сотню рейтинга, но он никак не войдет в топ-10, где есть и более мощные теннисисты, которым пока не стукнуло 25.

Если Рууд в Торонто проведет свой первый матч на харде, начиная с марта, то Лехечка, также отдающий предпочтение грунту, уже сыграл в первом круге. Причем встречался чех с менее рейтинговым американцем Брендоном Накасимой и приложил немало усилий, чтобы выйти во второй круг (7:5, 3:6, 7:6 (7:2). На чем он может подловить соперника, так это на своей подаче, тем более что у Рууда если и бывают проблемы, то как раз на приеме.

Аналитики Olimpbet считают, что Рууд за счет своего класса должен выйти в третий круг – П1 – 2.69 П2 – 1.46. Коэффициент на его победу в двух сетах составляет 2.21.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.