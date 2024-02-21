Определились четвертьфиналисты ЧМ-2024 по пляжному футболу

На мировом первенстве по пляжному футболу, который в эти проходит на песке Дубай (ОАЭ), стали известны 8 сборных. Эти команды поспорят за золотые медали данного турнира, сообщает Zakon.kz.

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На нынешний мировой форум лучших мастеров пляжного футбола приехали 16 сборных из всех уголков планеты. В ходе предварительной стадии команды были разделены на 4 подгруппы, где была определена сильнейшая восьмерка, которая далее поборется за "золото" пляжного мундиаля.

Абсолютный результат на групповой стадии показала сборная Беларуси, которая обыграла всех своих соперников, три победы из трех возможных. Этот показатель позволил им занять первое место в квартете С, оставив на второй позиции представителей Японии.

В подгруппе А не было равных сборным ОАЭ и Италии, которые прошли в плей-офф ЧМ-2024.

А остальные путевки в 1/4 финала мирового первенства достались командам Ирана, Таити, Бразилии и Португалии. Эта четверка не имела себе равных в группах В и D.

Таким образом четвертьфинальные пары пляжного мундиаля 2024 года, которые сыграют 22 февраля, выглядит следующим образом:

Бразилия – Япония.

Иран – ОАЭ.

Беларусь – Португалия.

Италия – Таити.



Соревнования лучших игроков пляжного футбола в Объединенных Арабских Эмиратах завершатся 25 февраля.

Здесь стоит подчеркнуть, что данные состязания проходят без его действующего победителя – России. Как известно, FIFA отстранила чемпионов мира по пляжному футболу от международных стартов.

Россия три года назад у себя на Родине, в финале мирового первенства обыграла Японию – 5:2.