Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Три гола за 10 минут принесли футболистам "Барселоны" Кубок Гампера

"Барселона" выиграла Кубок Гампера Фото: Instagram/fcbarcelona
Каталонская "Барселона" 11-й год подряд становится победителем Кубка Гампера. Чемпионы Испании в драматичном поединке за почетный трофей обыграли английский "Тоттенхэм" со счетом 4:2, обеспечив себе победу за 10 минут до финального свистка, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Каталонский коллектив завоевал Кубок Гампера 11-й раз подряд, а всего за свою историю футболисты "Барселоны" выигрывали этот трофей 46 раз.

На сей раз Кубок Жоана Гампера достался "Барселоне" не без усилий. Подопечные Хави сумели обыграть "Тоттенхэм", проигрывая по ходу встречи со счетом 1:2. Благодаря своевременным заменам и настойчивости некоторых новичков "сине-гранатовые" все же оставили Кубок у себя. 


Первыми счет открыли футболисты "Барселоны": уже на третьей минуте гол забил Роберт Левандовски. Однако затем испанцы пропустили два мяча, дублем отличился полузащитник "Тоттенхэма" Оливер Скипп. 

Все шло по плану "Тоттенхэма" до 81-й минуты, когда Ферран Торрес сравнял результат. Спустя мгновение Фати и Абде полностью перевернули ход поединка, забив по мячу в пользу каталонской команды, обеспечив "Барселоне" победу 4:2 и первый титул для "Барсы" в новом сезоне. 

Кубок Жоана Гампера – международный товарищеский турнир, который состоит из одного матча, ежегодно организуемый "Барселоной". Посвящен памяти швейцарского спортсмена Жоана Гампера, основателя футбольного клуба "Барселона", который в свое время являлся ее игроком и президентом.

Ранее "Барселона" объявила о переходе из "Атлетик Бильбао" защитника Иньиго Мартинеса.

Читайте также

Определились все четвертьфиналисты женского ЧМ-2023 по футболу

"Астана" стартовала с победы в Лиге Европы

Месси находится в шаге от топ-3 лучших бомбардиров "Интер Майами"

Куандык Шынасилов
Роберт Левандовски Барселона
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления