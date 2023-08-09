Три гола за 10 минут принесли футболистам "Барселоны" Кубок Гампера

Каталонская "Барселона" 11-й год подряд становится победителем Кубка Гампера. Чемпионы Испании в драматичном поединке за почетный трофей обыграли английский "Тоттенхэм" со счетом 4:2, обеспечив себе победу за 10 минут до финального свистка, сообщает Zakon.kz.

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Каталонский коллектив завоевал Кубок Гампера 11-й раз подряд, а всего за свою историю футболисты "Барселоны" выигрывали этот трофей 46 раз.

На сей раз Кубок Жоана Гампера достался "Барселоне" не без усилий. Подопечные Хави сумели обыграть "Тоттенхэм", проигрывая по ходу встречи со счетом 1:2. Благодаря своевременным заменам и настойчивости некоторых новичков "сине-гранатовые" все же оставили Кубок у себя.





Первыми счет открыли футболисты "Барселоны": уже на третьей минуте гол забил Роберт Левандовски. Однако затем испанцы пропустили два мяча, дублем отличился полузащитник "Тоттенхэма" Оливер Скипп.

Все шло по плану "Тоттенхэма" до 81-й минуты, когда Ферран Торрес сравнял результат. Спустя мгновение Фати и Абде полностью перевернули ход поединка, забив по мячу в пользу каталонской команды, обеспечив "Барселоне" победу 4:2 и первый титул для "Барсы" в новом сезоне.

Кубок Жоана Гампера – международный товарищеский турнир, который состоит из одного матча, ежегодно организуемый "Барселоной". Посвящен памяти швейцарского спортсмена Жоана Гампера, основателя футбольного клуба "Барселона", который в свое время являлся ее игроком и президентом.

Ранее "Барселона" объявила о переходе из "Атлетик Бильбао" защитника Иньиго Мартинеса.