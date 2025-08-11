Футболисты "Барселоны" в 47-й раз завоевали Кубок Гампера
Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 11 августа состоялся финальный поединок традиционного и ежегодного Кубка Жоана Гампера, где каталонская "Барселона" разгромила итальянскую "Комо" со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.
В составе победителей забитыми мячами отличились Фермин (дубль) и Ламин Ямаль (дубль), еще один гол в свой актив записал Рафинья.
Судьба матча решилась уже к 50-й минуте встречи, когда чемпион Испании пять раз поразил оборону итальянской дружины.
В итоге "блауграна" в 47-й раз в своей истории выиграла родной трофей.
Кубок Жоана Гампера – это товарищеский турнир, который традиционно проводится под эгидой каталонского коллектива начиная с 1966 года.
Трофей был назван в честь легендарного президента – основателя "сине-гранатовых" Жоана Гампера.
Напомним, что год назад команда Ханси Флика потерпела неудачу в матче за этот Кубок впервые за последние 12 лет.
Тогда они пропустили три безответных мяча от французского "Монако" – 0:3.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript