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Итоги первого дня "Кубка Танеко-2023" с участием хоккеистов "Барыса"

Хоккей Кубок Танеко Фото: Instagram/barys_official
Накануне в Казани (Россия) стартовал международный хоккейный турнир "Кубок Танеко". Открывать эти соревнования поручили хоккеистам казахстанского "Барыса" и "Локомотива" из Ярославля, сообщает Zakon.kz.

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Первый предсезонный матч для столичного коллектива начался неплохо, уже на старте поединка счет открыл американский новичок Райли Барбер, которому ассистировали Алекс Грант и Джереми Бракко. Тем самым Райли забил первую шайбу "Барыса" в новом сезоне, а также свой дебютный гол за казахстанцев. 

Ну а затем инициатива перешла к железнодорожникам, которые забили по одной шайбе в оставшихся двух периодах. Победу "Локомотиву" принесли Ярослав Лихачев и Алексей Кожевников.


В другой встрече первого игрового дня "Кубка Танеко" хозяева турнира, "Ак Барс", переиграли челябинский "Трактор" – 4:3. По расписанию соревнований 11 августа померятся силами "Локомотив" и "Ак Барс", а также "Барыс" и "Трактор".

Тем временем первую свою шайбу за "Металлург" из Магнитогорска оформил один из героев недавнего чемпионата мира, молодой казахстанец Максим Мухаметов. Он отличился на Кубке Башкортостана, где его дружина победила "Автомобилист" – 3:2. Как и Максим, также дебютировал за "Магнитку" экс-лидер "Барыса" Никита Михайлис. 

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