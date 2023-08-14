ХК "Барыс" сыграет за "бронзу" Кубка Танеко-2023

14 августа казахстанский хоккейный клуб "Барыс" сыграет заключительный матч в предсезонном турнире Кубка TANECO в Казани (Россия). Соперником астанчан в поединке за бронзовые медали данных соревнований будет "Локомотив" из Ярославля, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы столичного коллектива, астанчане уже встречались с "железнодорожниками" на старте Кубка Танеко. Тогда они уступили со счетом 1:2. Теперь клубам предстоит повторное противостояние, но уже за награды турнира.

"Барыс" подошел к поединку за "бронзу" с серией из трех поражений. После стартовой неудачи подопечные Андрея Скабелки уступили "Трактору" – 1:2 (Батырлан Муратов) и "Ак Барсу" – 2:5 (дубль оформил Аркадий Шестаков).

Стоит отметить, что казахстанский клуб на турнире в Казани забивает исключительно в большинстве. Заключительный поединок за бронзовые награды Кубка Танеко пройдет 14 августа, начало в 16:00 по времени Астаны.

Затем, после матча за третье место, состоится главная битва турнира – финал, в котором схлестнутся "Ак Барс" и "Трактор".

В начале июля "Барыс" объявил о контракте с новыми хоккеистами.