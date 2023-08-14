Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ХК "Барыс" сыграет за "бронзу" Кубка Танеко-2023

"Барыс" претендует на "бронзу" Кубка Танеко-2023 Фото: hcbarys.kz
14 августа казахстанский хоккейный клуб "Барыс" сыграет заключительный матч в предсезонном турнире Кубка TANECO в Казани (Россия). Соперником астанчан в поединке за бронзовые медали данных соревнований будет "Локомотив" из Ярославля, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

По информации пресс-службы столичного коллектива, астанчане уже встречались с "железнодорожниками" на старте Кубка Танеко. Тогда они уступили со счетом 1:2. Теперь клубам предстоит повторное противостояние, но уже за награды турнира. 

"Барыс" подошел к поединку за "бронзу" с серией из трех поражений. После стартовой неудачи подопечные Андрея Скабелки уступили "Трактору" – 1:2 (Батырлан Муратов) и  "Ак Барсу" – 2:5 (дубль оформил Аркадий Шестаков).

Стоит отметить, что казахстанский клуб на турнире в Казани забивает исключительно в большинстве. Заключительный поединок за бронзовые награды Кубка Танеко пройдет 14 августа, начало в 16:00 по времени Астаны.

Затем, после матча за третье место, состоится главная битва турнира – финал, в котором схлестнутся "Ак Барс" и "Трактор".

В начале июля "Барыс" объявил о контракте с новыми хоккеистами.

Читайте также

ФК "Ордабасы" закрепил лидерство в чемпионате КПЛ-2023

Президент ПСЖ разрешил Мбаппе вернуться в основной состав команды

Сборная Казахстана заняла пятое место в Играх стран СНГ

Куандык Шынасилов
Барыс
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
тенге, деньги, курс
Прогноз: насколько может ослабнуть тенге до конца года и почему
Сборная Казахстана заняла пятое место в Играх стран СНГ
Сборная Казахстана заняла пятое место в Играх стран СНГ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления