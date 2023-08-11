"Реал" за два дня до старта Ла Лиги лишился основного вратаря

Самый титулованный футбольный клуб мира, мадридский "Реал", из-за травмы потерял главного голкипера Тибо Куртуа. Это случилось за два дня до начала испанского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

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По информации The Athletic, Тибо Куртуа из-за травмы может пропустить весь будущий сезон. Бельгийский голкипер порвал крестообразную связку колена на тренировке и теперь ждет операции.





Фото: Instagram/thibautcourtois

Как сообщает источник, в лучшем случае вратарь сможет вернуться на поле в 2024 году. Не исключено, что он вообще не сможет помочь "Реалу" в этом сезоне.

В связи с этой трудной ситуацией "галактикос" в срочном порядке ищут замену травмированному Куртуа. У клуба есть несколько запасных вариантов, среди них – Кепа Аррисабалага ("Челси"), Яссин Буну ("Севилья"), Давид Де Хеа (свободный агент) и безработный Кейлор Навас, который ранее уже защищал честь "Реала".

Мадридцы стартуют в чемпионате Испании 12 августа гостевым поединком против "Атлетика" из Бильбао.

Ранее "Барселона" одержала победу над "Реалом" со счетом 3:0 в товарищеском матче.