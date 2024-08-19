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Мадридский "Реал" упустил победу на старте Ла Лиги

Футбол Ничья Ла Лига, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 10:07 Фото: Instagram/realmadrid
Самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал", впервые за шесть сезонов под руководством итальянского специалиста Карло Анчелотти не выиграл в первом туре испанского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

В стартовом туре нового сезона королевский клуб на выезде сыграл вничью с "Мальоркой" – 1:1. "Сливочные" могли и выиграть этот матч благодаря единственному голу Родриго, который открыл счет на 13-й минуте.

Однако хозяева поля сумели восстановить равновесие, спасителем "Мальорки" стал Ведат Мурики, который забил ответный мяч.

"Хорошо начали игру, повели в счете и могли забить второй гол, далее не хватало баланса. Из-за этого могли проиграть, это был не самый удачный матч. Я недоволен, не хочу искать какие-либо оправдания, этот матч может многому нас научить. Когда начнется Лига чемпионов, появится больше возможностей для ротации. Нам нужно быть более собранными, сплоченными, это проблема не физического, а психологического характера. Баланс достигается за счет того, что игроки мыслят одинаково. Это проблема каждого, а не только нападающих или защитников, она и стала ключевой здесь. "Мальорка" в этом отношении провела отличную игру".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Впервые за шесть сезонов под руководством итальянца "Галактикос" стартовал с ничьей в новом сезоне Ла Лиги.

Несмотря на эту ничью "Реал" продлил свою рекордную серию без поражений в испанском чемпионате до 33 матчей. В последний раз "мадридцы" проигрывали 24 сентября 2023 года – "Атлетико" (1:3).

Во втором туре Ла Лиги 25 августа "Реал" дома примет "Вальядолид".

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