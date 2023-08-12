Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Эль-класико" на минималках и битва за Суперкубок Германии

"Бавария" – "РБ Лейпциг" Фото: Olimpbet
В Испании стартует чемпионат Примеры, а сезон немецкого футбола открывается матчем за трофей. В Olimpbet дали расклады на встречи "Атлетик" – "Реал" и "Бавария" – "РБ Лейпциг".

Суперкубок Германии. "Бавария" (Мюнхен) – "РБ Лейпциг" (Лейпциг). 13 августа, 00:45 (время Астаны)

Эти клубы некорректно сравнивать по достижениям – элементарно из-за того, что один старше другого более чем на сто лет. "Бавария" – абсолютный рекордсмен Германии по победам во всех турнирах, которые проводятся в стране. В коллекции мюнхенцев 33 чемпионских титула, 20 Кубков и 10 Суперкубков.

Впрочем, и "Лейпциг" всего за 14 лет существования уже успел стать дважды вице-чемпионом Бундеслиги и такое же количество раз завоевать Кубок страны. Причем "быки" никому не отдают этот трофей уже два года подряд, а до финала они добирались четырежды за пять предыдущих сезонов.

Что касается статистики личных взаимоотношений, то она, конечно же, в пользу "Баварии". На территории четырехкратных чемпионов мира вообще нет коллектива, который бы имел положительный баланс "заездов" в противостоянии с "красной машиной".

Хотя в последнее время "Лейпциг" периодически пощипывает мюнхенского "монстра". В сезоне-2022/23 "быки" и вовсе ни разу не уступили "Баварии", гостевой победой в 33-м туре едва не лишив ее "серебряной салатницы".

Однако это не мешает экспертам Olimpbet считать безоговорочным фаворитом в борьбе за Суперкубок команду Томаса Тухеля: П1 – 1.62, Х – 4.44, П2 – 5.06. При этом аналитики сходятся во мнении, что матч в Мюнхене должен быть "верховым": Тотал (2.5) мен – 2.47, Тотал (2.5) бол – 1.54. В общем, ждем яркого, результативного старта немецкого футбольного сезона!

А трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Фото: Olimpbet

Ла Лига. 1-й тур. "Атлетик" (Бильбао) – "Реал" (Мадрид). 13 августа, 01:30

В сознании подавляющего большинства любителей футбола понятие "эль-класико" ассоциируется с принципиальнейшим противостоянием двух грандов испанского, да и мирового футбола – "Реала" и "Барселоны".

Однако самое непосредственное отношение к этому термину имеет и более скромный "Атлетик". Клуб из Бильбао, как и мадридцы с каталонцами, никогда в своей истории не покидал высший дивизион чемпионата страны, поэтому его спор со "сливочными" и "блауграной" также считается "эль-класико", пусть и не таким раскрученным, как сражение самых титулованных команд страны.

Баски не признают авторитетов и никого не боятся – даже "Реал", который регулярно сталкивается с трудностями в матчах против "Атлетика", причем как в Мадриде, так и в Бильбао. В трех предыдущих очных дуэлях каждая из сторон выиграла по разу, и однажды стороны разошлись с миром.

Старт сезона всегда богат на сюрпризы, однако сейчас эксперты склоняются к тому, что у более именитых гостей шансов на успех заметно больше, чем у хозяев: П1 – 3.34, Х – 3.59, П2 – 2.19. Довольно привлекательной выглядит ставка П2 и обе забьют с очень "жирным" кэфом 15.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

Читайте также

Спорт, музыка, призы: Атырау готовится принять фестиваль "Футбол жолы"

Встреча выходцев из Первой лиги и шанс для "Каспия" покинуть зону вылета

Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан

Айсулу Омарова
Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Казахстан кошки собаки чипирование МЭПР
Штрафы, налог, подомовой обход: ответы на вопросы о чипировании животных в Казахстане
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
цветы, ромашки
Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления