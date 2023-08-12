"Эль-класико" на минималках и битва за Суперкубок Германии

В Испании стартует чемпионат Примеры, а сезон немецкого футбола открывается матчем за трофей. В Olimpbet дали расклады на встречи "Атлетик" – "Реал" и "Бавария" – "РБ Лейпциг".

Суперкубок Германии. "Бавария" (Мюнхен) – "РБ Лейпциг" (Лейпциг). 13 августа, 00:45 (время Астаны)

Эти клубы некорректно сравнивать по достижениям – элементарно из-за того, что один старше другого более чем на сто лет. "Бавария" – абсолютный рекордсмен Германии по победам во всех турнирах, которые проводятся в стране. В коллекции мюнхенцев 33 чемпионских титула, 20 Кубков и 10 Суперкубков.

Впрочем, и "Лейпциг" всего за 14 лет существования уже успел стать дважды вице-чемпионом Бундеслиги и такое же количество раз завоевать Кубок страны. Причем "быки" никому не отдают этот трофей уже два года подряд, а до финала они добирались четырежды за пять предыдущих сезонов.

Что касается статистики личных взаимоотношений, то она, конечно же, в пользу "Баварии". На территории четырехкратных чемпионов мира вообще нет коллектива, который бы имел положительный баланс "заездов" в противостоянии с "красной машиной".

Хотя в последнее время "Лейпциг" периодически пощипывает мюнхенского "монстра". В сезоне-2022/23 "быки" и вовсе ни разу не уступили "Баварии", гостевой победой в 33-м туре едва не лишив ее "серебряной салатницы".

Однако это не мешает экспертам Olimpbet считать безоговорочным фаворитом в борьбе за Суперкубок команду Томаса Тухеля: П1 – 1.62, Х – 4.44, П2 – 5.06. При этом аналитики сходятся во мнении, что матч в Мюнхене должен быть "верховым": Тотал (2.5) мен – 2.47, Тотал (2.5) бол – 1.54. В общем, ждем яркого, результативного старта немецкого футбольного сезона!

А трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Фото: Olimpbet

Ла Лига. 1-й тур. "Атлетик" (Бильбао) – "Реал" (Мадрид). 13 августа, 01:30

В сознании подавляющего большинства любителей футбола понятие "эль-класико" ассоциируется с принципиальнейшим противостоянием двух грандов испанского, да и мирового футбола – "Реала" и "Барселоны".

Однако самое непосредственное отношение к этому термину имеет и более скромный "Атлетик". Клуб из Бильбао, как и мадридцы с каталонцами, никогда в своей истории не покидал высший дивизион чемпионата страны, поэтому его спор со "сливочными" и "блауграной" также считается "эль-класико", пусть и не таким раскрученным, как сражение самых титулованных команд страны.

Баски не признают авторитетов и никого не боятся – даже "Реал", который регулярно сталкивается с трудностями в матчах против "Атлетика", причем как в Мадриде, так и в Бильбао. В трех предыдущих очных дуэлях каждая из сторон выиграла по разу, и однажды стороны разошлись с миром.

Старт сезона всегда богат на сюрпризы, однако сейчас эксперты склоняются к тому, что у более именитых гостей шансов на успех заметно больше, чем у хозяев: П1 – 3.34, Х – 3.59, П2 – 2.19. Довольно привлекательной выглядит ставка П2 и обе забьют с очень "жирным" кэфом 15.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.