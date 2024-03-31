Чемпионская битва в АПЛ и "эль-класико" на минималках в Ла Лиге

В Olimpbet дали расклады на главные футбольные матчи воскресенья в европейских лигах.

АПЛ. 30-й тур. "Манчестер Сити" – "Арсенал". 31 марта, 20:30 (время Астаны)



В последний день марта состоится матч, от исхода которого во многом будет зависеть судьба чемпионства в АПЛ: "Манчестер Сити" примет "Арсенал". По итогам 29-ти туров "канониры" лидируют в таблице, "горожане" с отставанием всего в одно очко идут третьими. А между ними втиснулся еще и "Ливерпуль", который сам будет с особым интересом наблюдать за сражением конкурентов в борьбе за титул.

В минувшем сезоне лондонцы также долгое время шли в лидерах, но на концовку чемпионата их не хватило, и первым финишировала команда Пепа Гвардиолы. Сумел ли Микель Артета сделать правильные выводы, чтобы не повторить прошлогодних ошибок?

Как бы то ни было, "Арсеналу" в последнее время, похоже, удалось избавиться от комплекса "Сити". В двух предыдущих личных встречах столичный клуб оставил манкунианцев с носом. В Суперкубке Англии он одолел их по пенальти. А затем одержал победу и в Премьер-лиге, в матче первого круга текущего первенства.

Однако у "канониров" по-прежнему удручающая статистика в гостевых противостояниях с "горожанами": восемь поражений подряд с общим счетом 4:22. "Арсенал" не брал очки на "Этихаде" почти восемь лет, а не побеждал там более девяти.

Сумеет ли клуб из Лондона прервать эту затянувшуюся серию неудач в Манчестере? Эксперты Olimpbet полагают, что шансы хозяев предстоящего матча на победу в два раза предпочтительнее, чем у гостей: П1 – 1.92, Х – 3.88, П2 – 3.88.

А гол форварда "Ман Сити" Эрлинга Холанна в этой встрече оценивается кэфом 2.08.

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Фото: Olimpbet

Ла Лига. 30-й тур. "Реал Мадрид" – "Атлетик". 1 апреля, 00:00

В ближайшее воскресенье состоится "эль-класико", правда, "на минималках", то есть без участия "Барселоны". В нем "Реал" примет "Атлетик". И это, вне всяких сомнений, центральный матч всего 30-го тура Примеры.

"Галактикос" идут в таблице первыми. Они довольно далеко убежали от конкурентов, но ближайшим преследователем "королевского клуба" стала "Барселона", что не может не напрягать "сливочных". Баски же ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, и им очки нужны не меньше, а то и больше, чем мадридцам.

Сравнивать регалии этих соперников нет никакого смысла. Статистика личных взаимоотношений между "Реалом" и "Атлетиком" также сильно в пользу столичной команды, которая выиграла и матч первого круга текущего чемпионата.

Однако предыдущая их очная встреча на "Сантьяго Бернабеу" сильнейшего не выявила – ничья 1:1, причем баски еще и пенальти не реализовали. Способен ли клуб из Бильбао снова удивить "галактикос" в Мадриде?

Аналитики Olimpbet все же считают хозяев явными фаворитами предстоящего "эль-класико": П1 – 1.56, Х – 4.38, П2 – 5.98.

А наиболее вероятный счет матча в Мадриде, по мнению самого популярного букмекера страны, победа "Реала" 1:0 с кэфом 7.32.

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Источник: Olimpbet Arena