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Спорт, музыка, призы: Атырау готовится принять фестиваль "Футбол жолы"

"Футбол жолы" Фото: Olimpbet
Третьей остановкой главного спортивно-развлекательного события лета станет "нефтяная столица" страны. Набравший обороты тур пройдет 13 августа на площади Исатая и Махамбета. Музыкальный хедлайнер – YENLIK.

110-летие казахстанского футбола продолжают отмечать болельщики в разных городах страны. Это стало возможно благодаря большому туру "Футбол жолы", организованному Казахстанской федерацией футбола и самым популярным отечественным букмекером Olimpbet.

Вслед за Шымкентом и Актау в ближайшее воскресенье фестиваль пройдет в "нефтяной столице" Казахстана. Что же ждет гостей грандиозного спортивного праздника?

Как и в других городах фестивального тура, на площадке "Футбол жолы" состоятся мастер-классы по футбольному фристайлу, а атыраусцы смогут посоревноваться за медали на любительском турнире по футболу в формате 3х3. К участию допускаются игроки старше 16 лет, предварительно заявившие свою команду на сайте footballfest.kz.

Традиционно на "Футбол жолы" будут работать аттракционы. Среди них: силомер, измеряющий силу удара ногой, игра "Точный гол", киберзона, кикер и множество других. Участники игр получат специальные токены, которые смогут обменять на сувениры в зоне выдачи призов.

В "Зоне Кубка" гостей ожидает встреча с главными трофеями футбольного Казахстана – чемпионским тондо КПЛ, Кубком и Суперкубком Казахстана. Кроме того, автограф-сессию для фанатов проведут игроки ФК "Атырау".

За музыкальную программу тоже переживать не стоит. Атмосферу большого городского события поддержат артисты: шоу барабанщиков, диджеи, а также YENLIK – восходящая звезда казахстанского R’n’B.

Любимые горожанами заведения представят специальные меню на фудкорте. Рядом будет действовать чиллаут-зона, где можно будет перевести дух и охладиться от летней жары.

"Футбол жолы" в Атырау стартует в 16:00 на площади Исатая и Махамбета. Вход свободный. Подробности на сайте footballfest.kz.

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Айсулу Омарова
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