Праздник спорта продолжается: Уральск готовится принять фестиваль "Футбол жолы"

Следующим пунктом назначения главного спортивно-развлекательного события лета станет столица Западно-Казахстанской области. Фестиваль пройдет 19 августа на стадионе "Акжайык". Музыкальный хедлайнер – Группа 101.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

В честь 110-летия казахстанского футбола КФФ и самый популярный отечественный букмекер Olimpbet организовали фестиваль "Футбол жолы", который с громким успехом идет по стране.

Спортивно-развлекательный праздник уже отметили в Шымкенте, Актау и Атырау. Следующая остановка фестиваля "Футбол жолы" – Уральск, где это грандиозное событие состоится в ближайшую субботу, 19 августа. Что ждет гостей грандиозного спортивного мероприятия?

Как и в других городах фестивального тура, на площадке "Футбол жолы" состоятся мастер-классы по футбольному фристайлу, а уральцы смогут посоревноваться за медали на любительском турнире по футболу в формате 3х3. К участию допускаются игроки старше 16 лет, предварительно заявившие свою команду на сайте footballfest.kz.

Традиционно на "Футбол жолы" будут работать аттракционы. Среди них: силомер, измеряющий силу удара ногой, игра "Точный гол", киберзона, кикер и множество других. Участники игр получат специальные токены, которые смогут обменять на сувениры в зоне выдачи призов.

В "Зоне Кубка" гостей ожидает встреча с главными трофеями футбольного Казахстана – чемпионским тондо КПЛ, Кубком и Суперкубком Казахстана. Кроме того, автограф-сессию для фанатов проведут игроки ФК "Акжайык".

За настроение участников большого городского события будет отвечать Группа 101 – музыкальный хедлайнер уральского тура.

Любимые горожанами заведения представят специальные меню на фудкорте. Рядом будет действовать чиллаут-зона, где можно будет перевести дух и охладиться от летней жары.