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Топ-сражение на старте АПЛ и опасный выезд "Барселоны" в Мадрид

"Челси" – "Ливерпуль" Фото: Olimpbet
Olimpbet предлагает аналитику к главным футбольным матчам воскресенья. "Челси" примет "Ливерпуль" в первом же туре Премьер-лиги, а чемпион Испании сыграет в столице с неудобным "Хетафе".

АПЛ. 1-й тур. "Челси" (Лондон) – "Ливерпуль" (Ливерпуль). 13 августа, 21:30 (время Астаны)

Минувший сезон оба коллектива могут считать провальным, особенно "аристократы". Если "Ливерпуль", не попав в Лигу чемпионов, хотя бы будет выступать в Лиге Европы, то "Челси" вообще финишировал 12-м, а его итоговое отставание от "скаузеров" получилось в два раза больше, чем отрыв от зоны вылета.

Но летом "синих" возглавил Маурисио Почеттино, известный в Премьер-лиге по небезуспешной работе с другим лондонским клубом – "Тоттенхэмом". После увольнения из ПСЖ аргентинский специалист год отдыхал, а теперь принялся строить новый коллектив.

Из команды ушел многолетний капитан Сесар Аспиликуэта, а также молодые таланты Кристиан Пулишич, Мэйсон Маунт и Жоао Феликс. На их места приглашены менее известные исполнители, однако это вовсе не значит, что "Челси" стал слабее.

Как и заметно обновленный "Ливерпуль", хотя Юрген Клопп и лишился своих мега-ветеранов Роберто Фирмино, Джордана Хендерсона, Фабиньо, Джеймса Милнера и Алекса Окслейд-Чемберлена. Зато ряды "красных" пополнили чемпион мира из Аргентины Алексис Макаллистер и венгр Доминик Собослаи, ранее выступавший за "РБ Лейпциг".

В общем, нас ждет противостояние во многом команд-загадок, с которых, тем не менее, никто не снимал больших задач. А эксперты Olimpbet полагают, что перспективы хорошо начать сезон у соперников приблизительно равны, с небольшим перевесом в пользу "Ливерпуля": П1 – 2.84, Х – 3.69, П2 – 2.43.

Крайне любопытно будет понаблюдать за работой на старте чемпионата судей, в том числе – ответственных за VAR. В частности, с какой частотой рефери будут указывать на "точку". Пока же аналитики оценивают вероятность назначения 11-метрового в матче "Челси" – "Ливерпуль" как крайне невысокую: пенальти: да – 3.15, пенальти: нет – 1.31.

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Фото: Olimpbet

Ла Лига. 1-й тур. "Хетафе" (Мадрид) – "Барселона" (Барселона). 14 августа, 01:30

Это только на первый взгляд действующего чемпиона Испании ждет несложное начало нового сезона. На деле же "Барселоне" неизменно приходится трудно в Мадриде, и это касается не только сражений с "Реалом" или "Атлетико".

Более скромный и не хватающий с неба звезд "Хетафе" из столичного пригорода тоже всегда рад огорчить каталонского гранда. Достаточно сказать, что "Барса" не может в гостях у "Хетафе" не то что выиграть, а хотя бы просто забить на протяжении трех последних матчей – две нулевые ничьи и поражение 0:1.

Но на этот раз самый популярный букмекер Казахстана практически не сомневается в победе "сине-гранатовых": П1 – 6.36, Х – 4.08, П2 – 1.58. При этом эксперты Olimpbet полагают, что у "Барсы" неплохие шансы впервые за четыре года забить "Хетафе" на его поле более одного мяча: "Барселона" (1.5) бол – 1.84.

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