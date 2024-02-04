Дерби Италии и Мадрида, а также битва грандов АПЛ

Olimpbet дает аналитику сразу на несколько матчей с приставкой супер. В Серии А "Интер" примет "Ювентус", в Ла Лиге сразятся "Реал" и "Атлетико", а в английской Премьер-лиге встретятся "Арсенал" и "Ливерпуль".

Серия А. 23-й тур. "Интер" – "Ювентус". 5 февраля, 01:45 (время Астаны)

Главным футбольным дерби Серии А считается не сражение земляков из Рима или Милана, а противостояние команд из разных городов – "Интера" и "Ювентуса". Оно так и называется – Derby d'Italia.

Остроты новому сражению "нерадзурри" и "бьянконери" добавляет то обстоятельство, что это два главных и, по сути, единственных претендента на "скудетто"-2023/24. По итогам 22-х туров миланцы лидируют в таблице, туринцы идут вторыми, отставая на одно очко, правда, "старая синьора" провела на матч больше. В общем, в случае гостевого поражения "Юве" рискует отпустить "черно-синих" в солидный отрыв.

Кого можно считать фаворитом дерби Италии? Матч первого круга текущего чемпионата, состоявшийся в Турине 11 ноября, завершился вничью 1:1. В минувшем сезоне соперники встречались четырежды: и если в Серии А оба раза выиграл "Ювентус", то двухраундовый полуфинал Кубка Италии остался за "Интером".

В общем, команды достойны друг друга. И все же эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у клуба из Милана шансов на успех несравненно больше: П1 – 1.86, Х – 3.53, П2 – 4.67.

При этом букмекер № 1 в Казахстане полагает, что матч на арене "Джузеппе Меацца" с большой долей вероятности будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.68, Б – 2.22.

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Ла Лига. 23-й тур. "Реал" – "Атлетико". 5 февраля, 02:00

Фото: оlimpbet

Это будет уже четвертое с начала сезона-2023/24 и третье в 2024-м году сражение между "сливочными" и "матрасниками". Следует отметить, что спор пока складывается не в пользу более титулованного "Королевского клуба".

В матче первого круга чемпионата Испании "Реал" уступил (1:3), а обе кубковые встречи завершились ничейным исходом. И если в овертайме полуфинала Суперкубка страны "галактикос" в итоге взяли верх (5:3), а затем и прибрали к рукам трофей, то дополнительное время в 1/8-й финала Кубка короля осталось уже за "Атлетико" (4:2).

Бросается в глаза одна любопытная закономерность, сложившаяся в последних мадридских дерби: три эти встречи получились необычайно результативными, в них в общей сложности было забито 18 мячей – в среднем по шесть голов за игру!

Фаворитом нового столичного сражения, причем явным, аналитики Olimpbet видят "Реал": П1 – 1.78, Х – 4.09, П2 – 4.39. При этом самый популярный букмекер страны склоняется к тому, что матч в Мадриде снова будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.19, Б – 1.64.

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АПЛ. 23-й тур. "Арсенал" – "Ливерпуль". 4 февраля, 22:30

Фото: оlimpbet

Мерсисайдцы второй тур Премьер-лиги подряд сражаются с представителями Лондона. Посреди недели "Ливерпуль" на родном "Энфилде" со счетом 4:1 разгромил "Челси", но теперь лидеру Премьер-лиги предстоит еще более трудное испытание – визит в гости к "Арсеналу".

Сейчас между этими командами пять очков разницы, так что даже в случае победы "канониры" не догонят "скаузеров". Зато могут лишить их потенциального лидерства, ведь идущий вторым "Манчестер Сити" только и ждет осечки своего главного конкурента в борьбе за титул.

Впрочем, "Арсеналу" придется очень сильно постараться, чтобы помочь как себе, так и "горожанам". Ведь в последнее время противостояние с "Ливерпулем" складывается для столичной команды очень непросто: всего одна победа в 12-ти предыдущих очных встречах.

Да, Юрген Клопп снова не сможет рассчитывать на травмированного Мохамеда Салаха, однако мерсисайдцы уже доказали, что и без египтянина они способны обыгрывать и даже громить кого угодно.

И все же эксперты Olimpbet считают, что у "канониров" есть неплохие шансы улучшить статистику взаимоотношений со "скаузерами": П1 – 2.31, Х – 3.67, П2 – 3. При этом наиболее вероятный исход встречи в Лондоне, по мнению самого надежного букмекера Казахстана, ничья 1:1 с кэфом 6.77.

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