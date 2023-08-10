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Для Мбаппе в ПСЖ приготовили новое наказание

Футбол Наказание игрока Фото: Instagram/k.mbappe
Противостояние между Килианом Мбаппе и администрацией клуба ПСЖ набирает новые обороты. Форвард может не сыграть в первом туре французского первенства, плюс его могут отстранить от всех матчей клуба в августе, сообщает Zakon.kz.

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Таким способом наказания хочет дисциплинировать своего футболиста руководство парижского клуба. Как передает ESPN, Мбаппе не будет в составе ПСЖ на матч 12 августа, против "Лорьяна" в рамках 1-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить, что холодные отношения между игроком и клубом начались в начале лета, когда Килиан сообщил, что не собирается продлевать контракт с чемпионом Франции. И по некоторым сообщением, этой новостью он первым поделился с журналистами, и это разозлило владельцев ПСЖ, которые вскоре начали применять различные санкции в отношении лучшего бомбардира ЧМ-2022.

Футбол Наказание Игрока

Фото: Instagram/k.mbappe

Вначале французского форварда не взяли в состав команды, в рамках азиатского турне. Затем его отстранили от тренировочного процесса основного состава ПСЖ. И напоследок, ему приготовили сюрприз в виде невыхода на поле в стартовых матчах Лиги 1. Также стоит отметить, что Мбаппе еще не тренировался под руководством нового тренера ПСЖ Луиса Энрике, на фоне всех этих разборок с клубом по поводу контракта.

Некоторые источники в парижском клубе сообщают, что могут исключить Мбаппе из главной команды даже на весь будущий сезон, если он не согласится с их условиями. Однако, игрок не планирует продлевать контракт.

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