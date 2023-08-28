ФК "Ордабасы" продолжает свой путь к дебютному чемпионству в КПЛ-2023

В минувший уик-энд прошли матчи 21-го тура чемпионата казахстанской Премьер Лиги по футболу. В одном из центральных поединков костанайский "Тобол" сыграл вничью с лидером турнирной таблицы "Ордабасы" из Шымкента – 0:0, сообщает Zakon.kz.

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Несмотря на незначительную потерю очков, клуб из Туркестанской области все же остался на вершине таблицы, и сохраняет достаточно хорошие шансы на завоевание золотых медалей нынешнего чемпионата. И если это случится, то южане впервые в своей истории достигнут такого показателя.

Другой не менее важный матч под проливным дождем прошел в Алматы, где "Кайрат" за две минуты до финального свистка вырвал победу у действующего чемпиона страны, "Астаны" – 1:0, благодаря голу Маки Баньяку.





Это поражение астанчан сильно уменьшила их шансы на повторение прошлогоднего успеха. Тем более, что команда Григория Бабаяна сейчас параллельно играет в еврокубках, и сражаться на два фронта, по мнению специалистов будет тяжеловато.

"Оставили дома футболистов, которые играли в Лиге конференций. На кону слишком много, поэтому решили не рисковать. Игроки, оставшиеся в Астане, работают по другому графику. На тренировке очень серьезную травму получил Михаил Габышев, вероятно, его ждет долго восстановление. Впереди у нас длинный перелет в Албанию, сложный матч. Мы не отказались от борьбы за титул, но сейчас задача номер один, выйти в групповой этап еврокубков". Григорий Бабаян, главный тренер ФК Астана

Остальные результаты матчей 21-го тура чемпионата КПЛ-2023 выглядят в следующем порядке:

Теперь в казахстанском первенстве наступает небольшая пауза, в связи с участием "Тобола" и "Астаны" в ответных поединках раунда плей-офф Лиги Конференций УЕФА (31 августа). Затем некоторые футболисты команд КПЛ, призванные под знамена сборной Казахстана, сыграют в отборочных играх к чемпионату Европы-2024.

Казахстанская дружина под руководством Магомеда Адиева в рамках отборочного цикла Евро-2024 проведет два домашних поединка. 7 сентября наши футболисты сыграют против команды Финляндии, а через три дня примут сборную Северной Ирландии. После четырех сыгранных туров в отборочном цикле на пути к чемпионату Европы казахстанцы, как и команда Финляндии, лидирует в подгруппе E с девятью очками. Именно очное противостояние Казахстана и Финляндии 7 сентября может выявить единоличного лидера в этой подгруппе.

