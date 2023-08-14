Борец Айдос Султангали победил на престижном турнире в Германии
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Нашему палуану Айдосу Султангали не было равных в весовой категории до 60 кг. В финальной схватке за "золото" немецкого турнира он одержал убедительную победу со счетом 7:0 над Илдаром Хафизовым из США, передает пресс-служба Казахстанской федерации борьбы.
Также дошел до финала состязаний еще один казахстанец – Марлан Мукашев (55 кг), но он уступил борцу из Украины. На третью ступень пьедестала почета поднялись Мейржан Шермаханбет (67 кг), Ибрагим Магомадов (72 кг), Демеу Жадраев (77 кг) и Алимхан Сыздыков (130 кг).
Фото: Instagram/kazwrestling_official
На традиционный турнир в Дортмунде приехали спортсмены из 23 стран мира. Сборная Казахстана с шестью медалями заняла третье общекомандное место.
Эти соревнования стали проверкой для нового главного тренера казахстанской сборной по греко-римской борьбе Юрия Мельниченко. После немецкого Гран-при казахстанская команда направляется в Азербайджан, где проведет совместные учебно-тренировочные сборы с борцами этой страны.