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Айдос Султангали объяснил свое поражение: На ковре была битва

борец на ОИ, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 21:11 Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Айдос Султангали не смог выйти в 1/4 финала Олимпийских игр. После схватки он прокомментировал свое выступление, сообщает Zakon.kz.

В беседе с пресс-службой НОК он отметил, что надеется на возможность побороться за "бронзу".

"Мой соперник входит в число лучших борцов в мире. Желаю ему дальнейших успехов. Если он выйдет в финал, то у меня будет возможность побороться за бронзовую медаль через утешительный раунд. На ковре была битва, я сделал все возможное. Я понимал, что те первые два балла снимут, так как были задействованы ноги. Поэтому я не стал дальше развивать атаку. Изначально я боролся, соблюдая все установки тренеров. Затем стал показывать свою борьбу, и соперник заработал несколько баллов. Желаю Жоламану пробиться в финал", – сказал Султангали.

Ранее Султангали потерпел поражение от Жоламана Шаршенбекова (Кыргызстан). Если Шаршенбеков дойдет до финала весовой категории до 60 килограммов, то казахстанский борец попробует отобраться в схватку за "бронзу" через утешительный раунд.

На данный момент он пробился в 1/2. Полуфинальные схватки пройдут в ночь на 6 августа.

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