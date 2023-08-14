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Стало известно имя нового голкипера мадридского "Реала"

Кто стал новым вратарем "Реала" Фото: Instagram/kepaarrizabalaga
Испанский футбольный клуб "Реал" пополнил свои ряды новым вратарем. Им стал 28-летний испанский голкипер Кепа Аррисабалага, который до этого играл в английском первенстве, сообщает Zakon.kz.

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"Реал" взял Аррисабалагу в аренду у лондонского "Челси" сроком на год. Официальная презентация нового вратаря пройдет 15 августа, передает пресс-служба клуба. Голкипер в новой команде будет играть под номером 46.

Футбол Новый вратарь Реала

Фото: Instagram/thibautcourtois

Кепа Аррисабалага приехал в Мадрид, чтобы заменить основного вратаря "Реала" – Тибо Куртуа, который получил тяжелую травму крестообразных связок за пару дней до начала испанского первенства. В связи с внезапной травмой один из лучших голкиперов мира пропустит большую часть будущего сезона. 

Аррисабалага сыграл 39 матчей за "аристократов" в прошедшем сезоне, где пропустил 45 голов и 12 раз выполнил успешные сейвы.

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