"Я соскучился по рингу": Жанибек Алимханулы заинтриговал болельщиков

Непобежденный казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы впервые подробно высказался о своем возвращении на ринг после громкого допинг-скандала, передает Zakon.kz.

На своей странице в социальных сетях 33-летний спортсмен опубликовал эмоциональное обращение к болельщикам, в котором заявил, что посвятил любимому делу практически всю свою жизнь, пройдя через множество тяжелых испытаний.

"Впервые я надел перчатки в шесть лет, и вот уже 27 года я на ринге! Посвятить одному делу без перерыва 27 лет – задача не из легких. Чего мы только не повидали в этом четырехугольном ринге?! Но верю, что впереди нас ждет еще очень многое!" – написал Алимханулы 19 мая 2026 года в своем посте.

Спортсмен также добавил, что уже в ближайшее время планирует провести долгожданный поединок.

"Я сильно соскучился по рингу! И знаю, что преданные болельщики тоже соскучились по моим боям. Если все пойдет по плану, то в декабре я буду защищать свой титул чемпиона мира!" – добавил боксер.

Ранее президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом, дав оценку решению IBF о лишении Жанибека Алимханулы титула чемпиона мира.

Добавим, что свой последний бой "Казахский стиль" провел в Астане против Ануэля Нгамиссенге (Конго) весной 2025 года, победив его нокаутом.

Уже 3 декабря его поймали за употребление мельдония, вследствие чего был отменен его исторический бой. А спустя две недели после этого Жанибека Алимханулы вычеркнули из списка лучших боксеров-средневесов мира.