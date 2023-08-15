Футбольные болельщики угрожают бойкотировать матч "Актобе" с "Сепси"

Футбольные болельщики, которые не смогли купить билеты на матч между "Актобе" и румынским "Сепси" в онлайн-режиме, угрожают бойкотировать эту встречу из-за высоких цен у перекупщиков, сообщает Zakon.kz.

Жалобу казахстанских болельщиков на недоступность билетов опубликовала газета "Диапазон". Фанаты жалуются, что билеты были доступны только в онлайн-режиме, и чтобы приобрести их, приходилось с раннего утра следить за сайтом. Однако за десять минут до старта продаж произошел подозрительный сбой.

"Нас выкинуло с сайта на полтора часа! Когда зашли, уже все было продано. Такая же ситуация у всех моих знакомых, никто не смог купить билет. А это около 20 человек. Теперь через некоторое время на других сайтах появятся билеты в продаже от перекупщиков. Но уже вдвое дороже!", – пожаловался один из болельщиков.

По словам фанатов, такое происходит не впервые: точно такие же странности происходили при продаже билетов на матчи "Актобе" с "Торпедо" и "Кайратом". Поклонники западноказахстанской команды считают, что виной всему недобросовестные перекупщики, которые какими-то методами "ломают" сайт по продаже билетов. Теперь недовольные фанаты собираются объявить бойкот и не прийти на стадион, а вместо этого смотреть матч в телетрансляции.

Матч между "Актобе" и румынским клубом "Сепси" состоится 17 августа на арене "Кобланды батыр" в Актобе. Победитель получит путевку в плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА. Это ответная встреча после матча в Румынии, который завершился со счетом 1:1.