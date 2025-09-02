#АЭС в Казахстане
Спорт

Матч "Кайрат" – "Реал": болельщики выдвинули требования ввести лимит на продажу билетов

фанаты ФК &quot;Кайрат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 16:12 Фото: Instagram/kairat.ultras
Болельщики футбольного клуба "Кайрат" запустили петицию против перекупщиков билетов на матчи Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Текст петиции 2 сентября 2025 года приводит sportarena.kz:

"Уважаемые представители ФК "Кайрат", билетных операторов и организаторы матчей! Мы, футбольные болельщики и граждане Республики Казахстан, обращаемся к вам с просьбой обеспечить честную и прозрачную систему продажи билетов на домашние матчи футбольного клуба "Кайрат" в Лиге чемпионов. Наши требования – ввести лимит: не более двух билетов на одного человека с обязательной проверкой по ИИН".

Как отметили авторы петиции, это необходимо, потому что "при начале продаж билеты часто скупают перекупщики", а "настоящие болельщики остаются без возможности приобрести их по официальной цене".

"Спекуляции подрывают репутацию клуба и вызывают недовольство в обществе. Ограничение обеспечит равный доступ к билетам для всех желающих", – пояснили болельщики алматинского ФК.

Также они предложили:

  1. Установить технический лимит: 2 билета на один ИИН.
  2. Обеспечить проверку ИИН как при онлайн, так и при офлайн-продаже.
  3. Исключить повторные покупки с одного ИИН.
  4. Гарантировать прозрачность продажи и своевременное информирование болельщиков.
"Наша цель – домашние матчи ФК "Кайрат" в Лиге чемпионов должны стать настоящим праздником для болельщиков. Мы хотим видеть полные трибуны, честную продажу и доступность билетов для всех", – заключили авторы петиции.

Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал, сколько иностранцев приедут на матч "Кайрата" и "Реала" в Алматы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
