Матч "Кайрат" – "Реал": болельщики выдвинули требования ввести лимит на продажу билетов

Болельщики футбольного клуба "Кайрат" запустили петицию против перекупщиков билетов на матчи Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Текст петиции 2 сентября 2025 года приводит sportarena.kz:

"Уважаемые представители ФК "Кайрат", билетных операторов и организаторы матчей! Мы, футбольные болельщики и граждане Республики Казахстан, обращаемся к вам с просьбой обеспечить честную и прозрачную систему продажи билетов на домашние матчи футбольного клуба "Кайрат" в Лиге чемпионов. Наши требования – ввести лимит: не более двух билетов на одного человека с обязательной проверкой по ИИН".

Как отметили авторы петиции, это необходимо, потому что "при начале продаж билеты часто скупают перекупщики", а "настоящие болельщики остаются без возможности приобрести их по официальной цене".

"Спекуляции подрывают репутацию клуба и вызывают недовольство в обществе. Ограничение обеспечит равный доступ к билетам для всех желающих", – пояснили болельщики алматинского ФК.

Также они предложили:

Установить технический лимит: 2 билета на один ИИН. Обеспечить проверку ИИН как при онлайн, так и при офлайн-продаже. Исключить повторные покупки с одного ИИН. Гарантировать прозрачность продажи и своевременное информирование болельщиков.

"Наша цель – домашние матчи ФК "Кайрат" в Лиге чемпионов должны стать настоящим праздником для болельщиков. Мы хотим видеть полные трибуны, честную продажу и доступность билетов для всех", – заключили авторы петиции.

