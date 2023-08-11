Тренер "Актобе" прокомментировал матч против румынского "Сепси"

Тренер "Актобе" Андрей Карпович прокомментировал гостевую ничью с румынской командой "Сепси" в третьем отборочном раунде Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

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Противостояние между "Актобе" и "Сепси" прошло в Румынии и завершилось боевой ничьей – 1:1. При этом гости минимально вели по ходу встречи 1:0 после гола бразильского форварда Элдера Сантаны.

Однако хозяева сумели избежать поражения в домашней игре. Румынскую команду спас от поражения Роланд Варга, который восстановил равновесие на 89-й минуте – 1:1.

"Рады, что добились положительного результата. Шансы как были 50 на 50, так и остаются. У нас очень сложный график, немного не хватало ребятам эмоций. Концовка была очень тяжелая, пропустили мяч. Сложный матч, соперник тоже хотел выиграть, порадовать своих болельщиков. Будем готовиться к ответной игре. Естественно, рассчитываем на поддержку родных трибун. С нетерпением будем ждать этого поединка, полны решительности, уверены в себе и хотим пройти эту стадию", – прокомментировал Андрей Карпович, главный тренер Актобе.

Ответная встреча пройдет 17 августа на арене "Кобланды батыр" в Актобе. Победитель матча получит путевку в плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА и сыграет против победителя пары "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Пюник" (Армения).

Накануне ФК "Тобол" также провел свой первый поединок третьего отборочного раунда ЛК. Костанайцы на своем поле обыграли "Дерри Сити" (Ирландия) со счетом 1:0, гол забил Роман Асранкулов.