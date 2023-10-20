Травма Неймара может принести "Аль-Хилялю" 7,5 млн евро

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" может получить крупную финансовую компенсацию от ФИФА за травму своего форварда Неймара. Футболиста травмировали во время отборочного матча ЧМ-2026 между сборными Уругвая и Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Как сообщает Globe Esporte, "Аль-Хилялю" для получения компенсации сначала необходимо обратиться в ФИФА (Международную федерацию футбола), у которой есть программа защиты клубов. Согласно правилам ФИФА, команды могут рассчитывать на денежные выплаты, если их футболисты получают травмы во время матчей сборных. Сроки игр должны совпадать с официальным календарем FIFA.





Фото: Instagram/neymarjr

Исходя из программы ФИФА, предполагаемая сумма выплат – около 7,5 млн евро за каждого травмированного игрока, при этом сумма выплачивается на протяжении всего года. По примерным подсчетам, на счет клуба может ежедневно поступать по 20 548 евро.



Неймар получил тяжелое повреждение колена 18 октября во время матча квалификационного раунда ЧМ-2026 между Бразилией и Уругваем. Его унесли на носилках в конце первого тайма, и без него "пентакампионы" уступили в гостях, потерпев поражение со счетом 0:2.

Последние два матча за сборную неудачно сложились для Неймара. В первой игре с Венесуэлой ему в голову "прилетела" пачка с попкорном. Во втором матче футболист получил серьезную травму, которая грозит ему отлучением от футбола на полгода. Возможно, проклятие, которое ранее наложили на Неймара перуанские шаманы, все-таки начало действовать.