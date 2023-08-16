Четыре команды казахстанского чемпионата оштрафовали

По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола четыре команды национального чемпионата получили штрафы за поведение игроков и болельщиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в КФФ, за недисциплинированное поведение игроков, увенчавшееся пятью желтыми карточками, наказали "Тобол" и "Кайсар". Обе команды оштрафовали на 100 МРП (345 000 тенге), штрафы положено оплатить до 10 сентября включительно.

"Актобе" и "Кайрату" придется заплатить уже за неприличное поведение болельщиков. Фанаты "Актобе" во время матча нецензурно выражались, делали непристойные жесты в адрес соперника, бросали пластиковые бутылки и бумагу на поле после завершения матча, а также загораживали лестничные проходы между секторами. За это клуб получил штраф в 200 МРП (690 000 тенге). Болельщиков "Кайрата" уличили в нецензурной брани, клубу выписали штраф на 100 МРП. Взыскания также следует оплатить до 10 сентября.

Дисциплинарный комитет дополнительно вынес решения по ряду инцидентов в матчах Первой и Второй лиг, а также Юношеской лиги.

Ранее сообщалось, что ФК "Атырау" оштрафовали за нецензурную брань болельщиков.