Неймар дал первое интервью после перехода в "Аль-Хиляль"

В интервью пресс-службе своего нового клуба экс-игрок ПСЖ поделился мнением об ожиданиях, которые ждут его в будущих матчах чемпионата Саудовской Аравии и других соревнованиях.

Один из главных вопросов был задан Неймару о его будущем противостоянии с другими звездами, которые будут конкурировать с ним. Среди них Криштиану Роналду, Карим Бензема, Роберто Фирмино и другие именитые футболисты.

Также Неймар рассказал о своих целях и планах в самом популярном клубе Саудовской Аравии, у которого богатые традиции.

О переходе бразильского форварда в "Аль-Хиляль" из ПСЖ было объявлено два дня назад. Сумма сделки составила 90 миллионов евро, контракт нападающего с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года. 31-летнему Неймару будут выплачивать 80 миллионов евро в год (39 млрд тенге).



Yassine Bono to Al Hilal, here we go! Documents to be checked today for Moroccan GK who’s joining Saudi league on three year deal 🔵🇸🇦



Sevilla agreed €21m package deal with Al Hilal on Tuesday. Medical booked.



Next one to close after Neymar and Bono: Aleksandar Mitrović. pic.twitter.com/k6lFamC0Ma