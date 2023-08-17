Неймар дал первое интервью после перехода в "Аль-Хиляль"

Звездный новичок клуба "Аль-Хиляль", действующего чемпиона Саудовской Аравии по футболу, бразильский форвард Неймар рассказал о своих первых впечатлениях на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



В интервью пресс-службе своего нового клуба экс-игрок ПСЖ поделился мнением об ожиданиях, которые ждут его в будущих матчах чемпионата Саудовской Аравии и других соревнованиях.

Один из главных вопросов был задан Неймару о его будущем противостоянии с другими звездами, которые будут конкурировать с ним. Среди них Криштиану Роналду, Карим Бензема, Роберто Фирмино и другие именитые футболисты.

"Встречи с игроками топ-уровня заводят и мотивируют играть еще лучше. Это воодушевление становится только сильнее. Счастлив прибыть сюда, эти игры будут чудесными и фантастическими. Я ни с кем не обсуждал жизнь в Саудовской Аравии. Конечно, многие в Бразилии будут смотреть чемпионат Саудовской Аравии, я здесь. Жду, что все бразильцы будут следить за Лигой и поддерживать мою команду. Думаю, все началось с Роналду. Все называли его сумасшедшим и так далее, но сегодня видим, что лига становится все известнее". Неймар

Также Неймар рассказал о своих целях и планах в самом популярном клубе Саудовской Аравии, у которого богатые традиции.

"Хочу брать больше и больше трофеев, реализуя амбиции клуба. Очень воодушевлен, думаю, качественный состав решает многое. Это помогает при принятии карьерных решений. В моем случае это точно было так. Я очень воодушевлен возможностью написать новую историю, стремясь ко всем целям клуба и помогая партнерам по команде. У нас с фанатами клуба одинаковая страсть к футболу. Они могут не сомневаться, что я оставлю на поле все силы, сделаю максимум для клуба, на поле я всегда таким был". Неймар

О переходе бразильского форварда в "Аль-Хиляль" из ПСЖ было объявлено два дня назад. Сумма сделки составила 90 миллионов евро, контракт нападающего с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года. 31-летнему Неймару будут выплачивать 80 миллионов евро в год (39 млрд тенге).



Yassine Bono to Al Hilal, here we go! Documents to be checked today for Moroccan GK who’s joining Saudi league on three year deal 🔵🇸🇦



Sevilla agreed €21m package deal with Al Hilal on Tuesday. Medical booked.



Next one to close after Neymar and Bono: Aleksandar Mitrović. pic.twitter.com/k6lFamC0Ma — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023

Как передает Globo Esporte, несмотря на переход в чемпионат Саудовской Аравии, Неймар продолжит свою карьеру в сборной Бразилии. Исполняющий обязанности главного тренера "пентакампионов" Фернандо Диниз считает игрока "Аль-Хилаля" одним из главных игроков своей команды наряду с Винисиусом, Маркиньосом и Бруно Гимараэ.

Тем временем "Аль-Хиляль" в ближайшие часы может усилиться известным голкипером испанской "Севильи" и сборной Марокко Яссином Буну. По словам инсайдера Фабрицио Романо, данная сделка по переходу 32-летнего вратаря почти завершена. Буну подпишет контракт на три года, а "Севилья" заработает 21 млн евро с учетом бонусов. Как пишут некоторые СМИ, Яссин накануне уже вылетел в Саудовскую Аравию сразу после поражения за Суперкубок Европы против "МанСити".

