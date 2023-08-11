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"Тобол" и "Актобе" провели первые встречи третьего раунда квалификации Лиги конференций

"Тобол" и "Актобе" провели первые встречи третьего раунда квалификации Лиги конференций Фото: Instagram/fcaktobe_official
10 августа казахстанские клубы "Тобол" и "Актобе" сыграли свои первые матчи в рамках третьего раунда квалификации. Костанайская команда сыграла с футболистами "Дерри Сити" из Северной Ирландии, актюбинцы встретились с румынским "Сепси", передает Zakon.kz.

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На своем поле принял гостей костанайский "Тобол". Встреча проходила на стадионе "Центральный" вечером 10 августа. Не смотря на активную игру двух команд, открыть счет футболистам удалось только во втором тайме. Первый и единственный за всю встречу гол забил на 65-й минуте костанаец Роман Асранкулов. Даже в добавочное время игроки "Дерри Сити" так и не смогли ответить соперникам. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу казахстанцев.


Актюбинские футболисты встретились с румынской командой "Сепси" на поле стадиона "Municipal" в румынском городе Сфынту-Георге. Первый гол за встречу удалось забить актюбинской команде на 65-й минуте. Отличился тут форвард "Актобе" Элдер Сантана. Ответный мяч от гостей поля состоялся на 89-й минуте. Автором стал Роланд Варга. Встреча закончилась за полночь со счетом 1:1.

Ранее в домашнем матче против болгарского "Лудогорца" казахстанский футбольный клуб "Астана" вырвал победу со счетом 2:1 в рамках встреч Лиги Европы.

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