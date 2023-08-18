"Тобол" сыграет с "Викторией" в плей-офф Лиги конференций УЕФА

Костанайский футбольный клуб "Тобол" в ночь на 18 августа в драматичном поединке на выезде сумел обыграть "Дерри Сити" (Ирландия) в серии пенальти. По итогам двух игр казахстанский коллектив вышел в плей-офф Лиги конференций, где сыграет с чешской "Викторией", сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между "Тоболом" и "Дерри Сити" прошел в Дублине на стадионе "Таллахт". Очень интересный и захватывающий матч держал болельщиков в постоянном напряжении: команды отыграли на поле 3,5 часа. Основное время поединка завершилось победой хозяев – 1:0 (гол забил Уильям Петчинг).

Так как в первом матче противостояния костанайцы обыграли ирландцев с аналогичным счетом 1:0, игра перешла в дополнительное время, а чуть позже понадобилась серия пенальти. Здесь казахстанская команда одолела соперника со счетом 6:5.







Два сейва голкипера гостей Ивана Коновалова в серии пенальти помогли "Тоболу" одержать верх над "Дерри Сити". А Павел Кириенко реализовал решающий удар с 11-метровой точки.

Благодаря этому успеху в раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА "Тобол" померится силами с чешской "Викторией". Первый матч этих команд пройдет 24 августа в Костанае, а ответный – 31 августа в Чехии. "Тобол" стартовал в этом турнире с победы над финской "Хонкой", после чего сенсационно обыграл полуфиналиста последнего розыгрыша Лиги конференций – швейцарский "Базель".

К сожалению, оступился в третьем квалификационном раунде данных состязаний "Актобе", который по сумме двух встреч проиграл румынскому клубу "Сепси" (1:1, 0:1).

Ранее тренер "Тобола" высказался о сенсационной победе над "Базелем" в Лиге конференций.